Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Чорнобильській зоні з металошукачами затримані троє киян, у одного з них вилучено травматичний пістолет.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє чоловіків та жінка, жителі столиці, незаконно проникли в зону з метою екстремального туризму. Порушники мали з собою металошукачі та лопати, крім того, в одного з чоловіків наряд виявив травматичний 9-мм пістолет марки ПМ-Т та три магазини, споряджені набоями до нього. Як з’ясувалось, дозволу на право носіння та зберігання пістолета киянин не мав.

Щодо затриманих громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".

Травматичну зброю та боєприпаси вилучено представниками Національної поліції для з’ясування усіх обставин справи".

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