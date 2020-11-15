Незаконну псевдолабораторію з "тестами" на COVID-19 демонтували в Києві. ФОТО

У Києві демонтували незаконний мобільний пункт, де проводилося нібито ПЛР-тестування на СОVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".

Фахівці ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві виявили, що заклад працював за адресою: м. Київ, проспект Правди 58 не законно, крім того зафіксоване порушення всіх можливих протиепідемічних умов.



У зазначеному вагончику відсутнє електропостачання, опалення, водопостачання, каналізування, не надані відомості щодо утилізації використаних засобів індивідуального захисту та виробів медичного призначення, відсутні умови для зберігання відібраних лабораторних зразків, відсутні умови для дезінфекції медичного інструментарію та засобів індивідуального захисту медичних працівників, відсутні належні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни (відсутній туалет, місце для зберігання особистого та медичного одягу).

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Під час проведення комісійного обстеження встановлено, що в ліцензія на здійснення господарської діяльності з медичної практики ФОП Доненко О. В. не надана.

Не дотримуються профілактичні та протиепідемічні вимоги, введені на період карантину на території міста Києва, за порушення яких Подільським управлінням поліції ГУНП в м. Києві складено протокол про адміністративне правопорушення на підставі статті 44-3 КУпАП.