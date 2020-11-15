На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує низка ЗМІ.
"Силовики застосували сльозогінний газ проти людей на Пушкінській. Затримання тривають весь час, але люди продовжують збиратися там", - йдеться в повідомленні "Радыё Свабода".
Уточнюється, що у дворах біля станції метро також почалися "хапуни" (затримання). Активісти в деяких випадках намагаються відбивати затриманих.
Крім того є інформація про застосування світлошумових гранат.
Затримання також почалися і в регіонах, зокрема в Гомелі, Могильові, Бресті.
Затримання в Могильові
За даними правозахисного центру "Вясна" на 13:15, в Білорусі затримано понад ста осіб.
У Білорусі на 15 листопада запланований протестний "Марш сильних" у пам'ять про активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Маршрут маршу від народного меморіалу Олександра Тарайковского, убитого в перші дні протесту (метро "Пушкінська") до Площі Змін, де був захоплений Бондаренко.