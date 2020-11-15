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На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Силовики почали затримувати людей в Мінську біля метро "Пушкінська", де в неділю відбувається акція протесту "Марш сильних".

Як передає  Цензор.НЕТ, про це інформує низка ЗМІ.

"Силовики застосували сльозогінний газ проти людей на Пушкінській. Затримання тривають весь час, але люди продовжують збиратися там", - йдеться в повідомленні "Радыё Свабода".

Уточнюється, що у дворах біля станції метро також почалися "хапуни" (затримання). Активісти в деяких випадках намагаються відбивати затриманих.

Крім того є інформація про застосування світлошумових гранат.

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На Марші сильних у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати 01
На Марші сильних у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати 02
На Марші сильних у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати 03

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Затримання також почалися і в регіонах, зокрема в Гомелі, Могильові, Бресті.

На Марші сильних у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати 04
На Марші сильних у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати 05
На Марші сильних у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати 06

Затримання в Могильові

За даними правозахисного центру "Вясна" на 13:15, в Білорусі затримано понад ста осіб.

У Білорусі на 15 листопада запланований протестний "Марш сильних" у пам'ять про активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Маршрут маршу від народного меморіалу Олександра Тарайковского, убитого в перші дні протесту (метро "Пушкінська") до Площі Змін, де був захоплений Бондаренко.

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Топ коментарі

  • Психиатрическая больница No1
    Марш сильных разгоняют слабовики.. Это какой то скотный двор Оруэлла, не?
  • Утилизация ватников
    Когда уже до белорусов дойдет, что флажками и мармеладом диктаторы не устраняются. Так и будут хороводы водить, пока протест не сдуется.
  • Шрек Баблокат
    Педалик, ты Зебил! На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты - Цензор.НЕТ 2231
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