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Співробітники ринку протестують у Вінниці. ФОТОрепортаж

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Торговці вінницького муніципального ринку влаштували акцію протесту. Вони вимагають скасувати рішення про карантин вихідного дня і дозволити їм працювати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на вінницький "33 канал".

Десятки людей обіцяють зараз перекрити сусідню вулицю та рух трамваїв. Вони вимагають відновити роботу свого ринку, який і так на грані виживання.

– Сьогодні протестуємо тут. Завтра допоможемо перекрити дорогу в Стрижавці та вийдемо під міську раду. Ми хочемо працювати! – передав із місця подій ексдепутат міської ради Дмитро Уманець.

Також читайте: Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня. ФОТОрепортаж

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Співробітники ринку протестують у Вінниці 03
Співробітники ринку протестують у Вінниці 04
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Співробітники ринку протестують у Вінниці 06
Співробітники ринку протестують у Вінниці 07

Топ коментарі

  • OA
    Ничего, держитесь, недолго этому шабашу Слуг Народных осталось: на следующей неделе (надеюсь), соберется Рада, вынесут недоверие правительству - и снесут Шмыгаля со Степановым и прочими Ляшко.
    А если НЕ соберется Рада и НЕ снесут этих ушлепков, то будет дефолт, и тогда какая всем уже будет разница, какого дня там дурантин, выходного, праздничного или Святого Йоргена?

    P.S. Предатели Украины, именуемые Слуги Народа, закрыли рынки и лавки по одной простой причине: чтобы все скупались только в их прикормленных, блатных сетевых магазинах, потому как упала покупательная способность населения настолько сильно, что разорение даже сетям грозит. Ну, а рыночки и магазинчики пусть разоряются, ими родственники и друзья Слуг Народа не владеют, на них Слугах Народным наплевать...
    Вот так, за полтора года, от профицита бюджета можно привести страну на грань разорения.
  • OA
    Ну ведь Вы же понимаете, что все покупатели должны пойти только в сетевые магазины (сети дружков и родственников ОПГ Квартал 95)?
    Потому что очень упала покупательная способность населения, и деньги обязаны течь строго в карманы дружбанов "бубочки".
    Сети лучших друзей "бубочки" разориться не должны, а вот рынки - рынки пусть разоряются, а люди, на них работающие, хоть подохнут все.
    Вы же понимаете, что это планомерно проводимая политика по уничтожению любой мало-мальски независимой экономики Украины?
  • Шрек Баблокат
    рынки закрыть!.. "АТБ" форева))
    Сотрудники рынка протестуют в Виннице - Цензор.НЕТ 9333
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