У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців". ФОТОрепортаж
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У пункті пропуску на лінії розмежування між Молдовою і окупованим Придністров'ям відбулися зіткнення через те, що з Придністров'я масово підвозять людей для участі в голосуванні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдавське видання Point.md.
На пункті пропуску "Варниця-Бендери" зібралися активісти, які намагаються перешкоджати "організованому підвозу громадян ПМР".
Активісти записують номери автомобілів, щоб переконатися, що машини не проїжджали через КПП два-три рази.
В одній із ситуацій в зіткнення довелося втрутитися поліції. Силовики сформували кордон між ворогуючими групами.
У Молдові в неділю, 15 листопада, відбувається другий тур виборів президента. У ньому беруть участь підтриманий Партією соціалістів чинний президент Ігор Додон і проєвропейський кандидат - лідер партії "Дія і солідарність" (PAS) Майя Санду.