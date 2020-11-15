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У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців". ФОТОрепортаж

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У пункті пропуску на лінії розмежування між Молдовою і окупованим Придністров'ям відбулися зіткнення через те, що з Придністров'я масово підвозять людей для участі в голосуванні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдавське видання Point.md.

На пункті пропуску "Варниця-Бендери" зібралися активісти, які намагаються перешкоджати "організованому підвозу громадян ПМР".

Активісти записують номери автомобілів, щоб переконатися, що машини не проїжджали через КПП два-три рази.

В одній із ситуацій в зіткнення довелося втрутитися поліції. Силовики сформували кордон між ворогуючими групами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президента Молдови не вдалося обрати в один тур, Додон побореться за посаду із Санду

У Молдові в неділю, 15 листопада, відбувається другий тур виборів президента. У ньому беруть участь підтриманий Партією соціалістів чинний президент Ігор Додон і проєвропейський кандидат - лідер партії "Дія і солідарність" (PAS) Майя Санду.

У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 01
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 02
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 03
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 04
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 05
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 06
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 07
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 08
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 09

Топ коментарі

  • Paulo Kit
    Наглядный пример интеграции Украины в ОРДЛО.
  • Bogdan_
    этот пример был ещё в 2016 году. Молдоване выгоняли "барыг и евроворов" и выбирали себе бубочку-додона.
    Мудрый украинский нарид предупреждали и ставили в пример развитие событий в Молдове. Мудрый нарид решил, что он нелох и наша бубочка будет не такой.
  • Утилизация ватников
    "Избирателей" прямо на кацапских военных грузовиках подвозят. Этого же хотят и Зеленский с Ермаком, активно впаривая украинцам огрызок Донбасса на кацапских условиях.
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