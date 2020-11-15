У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців". ФОТОрепортаж

У пункті пропуску на лінії розмежування між Молдовою і окупованим Придністров'ям відбулися зіткнення через те, що з Придністров'я масово підвозять людей для участі в голосуванні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдавське видання Point.md.

На пункті пропуску "Варниця-Бендери" зібралися активісти, які намагаються перешкоджати "організованому підвозу громадян ПМР".

Активісти записують номери автомобілів, щоб переконатися, що машини не проїжджали через КПП два-три рази.

В одній із ситуацій в зіткнення довелося втрутитися поліції. Силовики сформували кордон між ворогуючими групами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президента Молдови не вдалося обрати в один тур, Додон побореться за посаду із Санду

У Молдові в неділю, 15 листопада, відбувається другий тур виборів президента. У ньому беруть участь підтриманий Партією соціалістів чинний президент Ігор Додон і проєвропейський кандидат - лідер партії "Дія і солідарність" (PAS) Майя Санду.

















