Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано. ФОТО
Про це повідомляє Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні, приблизно о 05:30, автомобіль "Mercedes Sprinter", який рухався з Білгорода-Дністровського у напрямку села Старокозаче, за попередньою інформацією, не надав переваги у русі та зіткнувся з автомобілем "Toyota Hiace" під керуванням 23-річного водія.
Внаслідок аварії пасажир "Toyota" помер миттєво. Інших постраждалих - двох водіїв та трьох пасажирів транспортних засобів доставили у лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, від завданих ушкоджень в реанімації померла ще одна людина.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.