Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано. ФОТО

Вранці неділі, 15 листопада, на 68 кілометрі траси Одеса-Рені зіткнулися мікроавтобуси Mercedes Sprinter і Toyota Hiace, в результаті чого на місці загинула одна людина, а друга померла в лікарні.

Про це повідомляє Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, приблизно о 05:30, автомобіль "Mercedes Sprinter", який рухався з Білгорода-Дністровського у напрямку села Старокозаче, за попередньою інформацією, не надав переваги у русі та зіткнувся з автомобілем "Toyota Hiace" під керуванням 23-річного водія.

Внаслідок аварії пасажир "Toyota" помер миттєво. Інших постраждалих - двох водіїв та трьох пасажирів транспортних засобів доставили у лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, від завданих ушкоджень в реанімації померла ще одна людина.

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