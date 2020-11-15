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Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано. ФОТО

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Вранці неділі, 15 листопада, на 68 кілометрі траси Одеса-Рені зіткнулися мікроавтобуси Mercedes Sprinter і Toyota Hiace, в результаті чого на місці загинула одна людина, а друга померла в лікарні.

Про це повідомляє Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, приблизно о 05:30, автомобіль "Mercedes Sprinter", який рухався з Білгорода-Дністровського у напрямку села Старокозаче, за попередньою інформацією, не надав переваги у русі та зіткнувся з автомобілем "Toyota Hiace" під керуванням 23-річного водія.

Внаслідок аварії пасажир "Toyota" помер миттєво. Інших постраждалих - двох водіїв та трьох пасажирів транспортних засобів доставили у лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, від завданих ушкоджень в реанімації померла ще одна людина.

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Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано 01
Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано 02

 Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Трасса Одесса Рени сложная

    Двухполосная проходит через населённые пункты
    И ЧТО ОБИДНО - это дорога в Европу ( Румыния: Болгария, Турция: Греция)
    Маршрут очень хороший : но от Одессы до Рени теряешь в пути 4-5 часов

    А дороги то всего 200 км.
    Дорогу Одесса - Рени надо делать новым автобаном
  • Sophia-Maria Duglass
    И шото зебобики замолчали про дорогу Одесса - Броды ( направление на Польшу)
    Если ее сделать автобаном- поляки поедут на отдых толпой
    А так сейчас только белорусские авто идут в сторону Одессы
  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    Если Одесса - Рени - сложная, то как назвать эти дороги?
    Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано - Цензор.НЕТ 7935

    Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано - Цензор.НЕТ 3722
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