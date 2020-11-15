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Мобільні групи закрили в Києві десятки салонів краси, ринків і спортзалів, які працювали, - Держпродспоживслужба. ФОТОрепортаж

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У Києві 15 листопада мобільні групи перевірили дотримання карантину 1535 суб'єктами господарювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

"У столиці в неділю, 15 листопада, мобільними групами з участю фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в Києві проведено перевірки 1535 суб'єктів господарювання, зокрема 352 підприємств громадського харчування, 345 об'єктів із реалізації продовольчих товарів, 670 об'єктів із реалізації непродовольчих товарів, 32 агропродовольчих ринків, 15 непродовольчих ринків, 35 перукарень та салонів краси, 58 спортзалів і фітнес-центрів, 28 закладів культури і розважальної діяльності (кінотеатрів, музеїв, виставкових заходів)", - йдеться в повідомленні.

За результатами проведеного контролю складено 55 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей) за недотримання карантинних обмежень. З них безпосередньо працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Києві складено 24 протоколи, спільно з представниками Головного управління Нацполіції в Києві - 29, спільно з "Громадською вартою" - 2.

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Серед перевірених фітнес-клубів, фітнес-центри з ресторанами "Царський" та "5 Елемент" і 20 фітнес-центрів "Спортлайф". Усі вони сьогодні не працюють - були закриті, підкреслили в Держпродспоживслужбі.

Мобільні групи закрили в Києві десятки салонів краси, ринків і спортзалів, які працювали, - Держпродспоживслужба 01
Мобільні групи закрили в Києві десятки салонів краси, ринків і спортзалів, які працювали, - Держпродспоживслужба 02
Мобільні групи закрили в Києві десятки салонів краси, ринків і спортзалів, які працювали, - Держпродспоживслужба 03
Мобільні групи закрили в Києві десятки салонів краси, ринків і спортзалів, які працювали, - Держпродспоживслужба 04

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Мобільні групи закрили в Києві десятки салонів краси, ринків і спортзалів, які працювали, - Держпродспоживслужба 05

Нагадаємо, з опівночі суботи, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня.

12 листопада уряд України опублікував на своєму сайті прийняту напередодні постанову №1100, якою внесені зміни до "карантинної" постанови №641 від 22 липня, скасовуючи адаптивний карантин із поділом на зони і запроваджуючи карантин вихідного дня.

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    Πραβдοργδ™

    Поліція закрила в столиці виставку котів.

    Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9099
  • olele
    Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 2234
  • Беларусь
    Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1226
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