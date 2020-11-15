Явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 24%, - ЦВК. ТАБЛИЦЯ

Станом на 20:00 середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка становила 24 %", - наголошується в повідомленні.

При цьому найвищу явку (34,29%) зафіксовано в Хмельницькій області на виборах міського голови Кам'янця-Подільського. На Київщині вибирали мера міста Українка, явка становила 31,46%. На вибори мера Луцька прийшло 25,96% виборців, а Одеси - 25,14%. Мера Краматорська Донецької області прийшли вибирати 23,14% виборців. У Херсоні на виборах міського голови явка становила 20,89%, у Сумах - 19,02%.

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У ЦВК нагадали, що відомості про явку мають неофіційний характер, оскільки, відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року №404, вони надходять до комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які так само отримують цю інформацію від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв'язку, зокрема телефоном або електронною поштою.

Також у ЦВК запропонували порівняти явку на повторних виборах із показниками для голосування 25 жовтня. Тоді на дільниці прийшло 36,88% виборців.

За даними громадянської мережі "ОПОРА", явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 23,9%.

Нагадаємо, повторне голосування (так званий другий тур) на виборах міського голови відбувається в неділю, 15 листопада, в семи містах України: Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці Київської області.

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