День голосування минув без серйозних порушень виборчого процесу, - заступник голови Нацполіції Фацевич. ІНФОГРАФІКА

Поліцейські 15 листопада відкрили сім кримінальних проваджень і склали чотири адміністративні протоколи. За добу зареєстровано 110 повідомлень, пов'язаних із порушеннями виборчого процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Найбільше порушень зареєстровано у Одеській області - 35, 27 - у Херсонській, 20 - у Київській, 9 - у Донецькій, 8 - у Сумській, 6 - у Волинській і 5 - у Хмельницькій областях.

"Загалом день голосування минув без серйозних порушень виборчого процесу. Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і давали їм правову оцінку. Як наслідок, складено чотири адмінпротоколи і розпочато сім кримінальних проваджень. Всі дільниці закрилися, почався процес підрахунку голосів", - повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

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За результатами проведених перевірок складено по два адміністративні протоколи за ст. 212-23 (пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня) в Київській і Херсонській областях і за ст. 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, агітація в день проведення референдуму) КУпАП у Херсонській та Одеській областях.

Також упродовж доби до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено сім кримінальних проваджень: 3 - за ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України (в Одеській області); 1 - за ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня) Кримінального кодексу України (в Одеській області); 1 - за ст. 158-3 (фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України (в Київській області); 1 - за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України (в Одеській області); 1 - за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України (в Донецькій області).

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Нагадаємо, повторне голосування (так званий другий тур) на виборах міського голови відбувається в неділю, 15 листопада, в семи містах України: Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці Київської області.