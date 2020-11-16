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На виборах мера Херсона перемагає нардеп "За майбутнє" Колихаєв, - паралельний підрахунок кандидата. ІНФОГРАФІКА

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Заступник голови парламентського комітету з аграрної та земельної політики (група "За майбутнє") Ігор Колихаєв перемагає на виборах мера Херсона.

Про це він повідомляє у Facebook із посиланням на паралельний підрахунок голосів передвиборчого штабу, інформує Цензор.НЕТ.

"Штабом Ігоря Колихаєва опрацьовано 100% протоколів. Впевнену перемогу отримав Ігор Колихаєв. За нього проголосувало 65,13%. За його опонента вдвічі менше - 34,87%. Результати збігаються з даними екзитполу. У Херсоні за кандидатів у мери проголосувало 52 225 херсонців (за винятком тих, хто зіпсував бюлетень)", - йдеться в дописі.

На виборах мера Херсона перемагає нардеп За майбутнє Колихаєв, - паралельний підрахунок кандидата 01

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На виборах мера Херсона перемагає нардеп За майбутнє Колихаєв, - паралельний підрахунок кандидата 02

Нагадаємо, повторне голосування (так званий другий тур) на виборах міського голови відбувалося в неділю, 15 листопада, в семи містах України: Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янець-Подільському та Українці Київської області.

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Топ коментарі

  • Propan
    Главное что не Сальдо победил,то ватник органический и вор . Колыхаев компромиссная фигура на фоне подонка Сальдо.
  • Павло ШОвте
    На выборах мэра Херсона побеждает нардеп "За майбутнє" Колыхаев, - параллельный подсчет кандидата - Цензор.НЕТ 85
  • Борис Дородный 1bb0013f
    6 полных календарных лет войны, правды, вранья, дебилизма, 13 тысяч погибших, состояние войны продолжается, страна качается всё крепче---и всё коту под хвост по части выборов на местах! Ну нигде не произошло осмысление реальное---ну ни где! Ведь так! Кто молод---валите. Хуже не будет при любом выборе географическом.
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