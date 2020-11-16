На виборах мера Херсона перемагає нардеп "За майбутнє" Колихаєв, - паралельний підрахунок кандидата. ІНФОГРАФІКА

Заступник голови парламентського комітету з аграрної та земельної політики (група "За майбутнє") Ігор Колихаєв перемагає на виборах мера Херсона.

Про це він повідомляє у Facebook із посиланням на паралельний підрахунок голосів передвиборчого штабу, інформує Цензор.НЕТ.

"Штабом Ігоря Колихаєва опрацьовано 100% протоколів. Впевнену перемогу отримав Ігор Колихаєв. За нього проголосувало 65,13%. За його опонента вдвічі менше - 34,87%. Результати збігаються з даними екзитполу. У Херсоні за кандидатів у мери проголосувало 52 225 херсонців (за винятком тих, хто зіпсував бюлетень)", - йдеться в дописі.

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Нагадаємо, повторне голосування (так званий другий тур) на виборах міського голови відбувалося в неділю, 15 листопада, в семи містах України: Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янець-Подільському та Українці Київської області.

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