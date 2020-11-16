Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: "Влада вбиває наш бізнес". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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На площі Конституції, під будівлею Верховної Ради, відбувається попереджувальна акція протесту підприємців проти карантинних обмежень та фіскалізації.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Вимога мітингувальників: скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу; ухвалити законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
"У нас дві ключові вимоги: "ні" карантину і "ні" драконівській фіскалізації мікробізнесу", - заявили організатори акції протесту під час виступу зі сцени.
Мітингувальники встановили сцену, тримають національні прапори і прапори з написом "SaveФОП", плакати зі своїми вимогами.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ