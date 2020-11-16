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Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: "Влада вбиває наш бізнес". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На площі Конституції, під будівлею Верховної Ради, відбувається попереджувальна акція протесту підприємців проти карантинних обмежень та фіскалізації.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Вимога мітингувальників: скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу; ухвалити законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

"У нас дві ключові вимоги: "ні" карантину і "ні" драконівській фіскалізації мікробізнесу", - заявили організатори акції протесту під час виступу зі сцени.

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Мітингувальники встановили сцену, тримають національні прапори і прапори з написом "SaveФОП", плакати зі своїми вимогами.

Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 01
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 02
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 03
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 04
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 05
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 06
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 07
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 08
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 09
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 10
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 11
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 12
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 13
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 14
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 15
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 16
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 17
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 18
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 19
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 20
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 21
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 22
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 23
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 24
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 25
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 26
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 27
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Хм e927b159
    Ну шо, зробили себе разом?!
  • Vitaly Ytsuken
    И самое смешное, что многие из этих "ФОПов", голосовали за "зе-манду"... Помню у нас радовались, что наконец то не Порошенко!
  • Олександр Дніпро
    Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: "Власть убивает наш бизнес" - Цензор.НЕТ 7734
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