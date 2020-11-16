У Варшаві з'явилися автобуси для перевезення пацієнтів із COVID-19. ФОТОрепортаж

Автобуси перевозитимуть хворих, які потребують госпіталізації.

Автобусне управління Варшави пристосувало два автобуси для перевезень пасажирів із COVID-19, які потребують госпіталізації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Автобуси можуть використовуватися в екстрених ситуаціях. В автобусах було встановлено ​​щільну перегородку, що відокремлює кабіну водія від салону. Було вилучено два ряди сидінь, а на їх місці встановили сталеві конструкції для транспортування кисневих балонів.

Також демонтували валідатори і квитковий автомат. До пасажирських місць були проведені кисневі установки, які кріпляться стельовими кронштейнами. Також автобуси обладнали радіоприймачем для забезпечення зв'язку між водієм і медперсоналом.

Кожен автобус розрахований на перевезення 22 пацієнтів, яких можна транспортувати сидячи.











Готовність працювати на таких автобусах вже висловили 11 водіїв. Переобладнання кожної машини обійшлося приблизно в 5 тис. злотих (близько 1,1 тис. євро).