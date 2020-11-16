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У Варшаві з'явилися автобуси для перевезення пацієнтів із COVID-19. ФОТОрепортаж

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Автобуси перевозитимуть хворих, які потребують госпіталізації.

Автобусне управління Варшави пристосувало два автобуси для перевезень пасажирів із COVID-19, які потребують госпіталізації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Автобуси можуть використовуватися в екстрених ситуаціях. В автобусах було встановлено ​​щільну перегородку, що відокремлює кабіну водія від салону. Було вилучено два ряди сидінь, а на їх місці встановили сталеві конструкції для транспортування кисневих балонів.

Також демонтували валідатори і квитковий автомат. До пасажирських місць були проведені кисневі установки, які кріпляться стельовими кронштейнами. Також автобуси обладнали радіоприймачем для забезпечення зв'язку між водієм і медперсоналом.

Кожен автобус розрахований на перевезення 22 пацієнтів, яких можна транспортувати сидячи.

У Варшаві зявилися автобуси для перевезення пацієнтів із COVID-19 01
У Варшаві зявилися автобуси для перевезення пацієнтів із COVID-19 02
У Варшаві зявилися автобуси для перевезення пацієнтів із COVID-19 03
У Варшаві зявилися автобуси для перевезення пацієнтів із COVID-19 04
У Варшаві зявилися автобуси для перевезення пацієнтів із COVID-19 05

Готовність працювати на таких автобусах вже висловили 11 водіїв. Переобладнання кожної машини обійшлося приблизно в 5 тис. злотих (близько 1,1 тис. євро).

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    От дурні поляки. А могли попилять бабло на великому крадівництві а на здачу зняти відосік.
  • iMedvedeff
    "Переоборудование каждой машины обошлось примерно в 5 тыс. злотых (около 1,1 тыс. евро)." Всего. Карл...Представляю, сколько обошлось бы аналогичное переоборудование одного автобуса в Киеве...
  • AbOriginal_UA
    И тут преЗедент вспомнил про велосипед...с баллонами кислорода!
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