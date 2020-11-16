Герой України полковник Собко розповів про черги на прийом через COVID-19 у Головному військовому госпіталі. ФОТОрепортаж

У Головному військовому клінічному госпіталі Києва завжди лікуватися непросто, а в умовах поширення коронавірусу додалися нові труднощі.

Про свій досвід у Facebook розповів Герой України полковник Сергій Собко, передає Цензор.НЕТ.

Він захворів на COVID-19 і через тиждень почав відчувати дискомфорт і поколювання в грудях, тому звернувся в госпіталь.

"Для огляду лікарем я повинен мати друкований результат позитивного тестування. Щоб отримати його, треба відстояти чергу, в якій знаходяться як позитивні на COVID люди, так і негативні. Стоять в межах коридору, зробленого стрічкою. Повертаючись від вікна проходять один повз одного. А це вже ризик розповсюдження хвороби.

Отримавши свій результат за вказівкою медичного працівника направився в інфекційне відділення. Там мене знову направили на вулицю, "ходіть на ліво, ідіть по периметру будівлі, там побачите намет, там Вас і будуть приймати".

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Знайшовши намет, стаю 12-м в чергу. Слухаю розмови, інколи задаю уточнюючі питання і розумію, що люди різні зібралися: і хворі на COVID, і не хворі. Комусь треба консультація лікаря (в них запалення легень, але тест негативний). Комусь (таких була половина) треба просто продовжити лікарняний. До речі дехто з цієї категорії продовжити лікарняний намагався третій день поспіль. Решта були як я, хворі на COVID.

Поруч із входом в будівлю, де здійснювався прийом, був обладнаний намет для обігріву. Відповідно, до нього заходять і хворі, й не хворі на COVID. В середині намету температура не значно вища ніж температура на вулиці, проте вітер не відчувається. Поруч зі мною в черзі стоїть жінка із ССО. У неї запалення, сильний кашель та позитивний тест.

Проходить година очікування на вулиці. Нарешті із будівлі вийшов перший оглянутий хворий. В середину зайшло наступних три. Далі, на одного хворого в середньому витрачалося 30-50 хв часу.

Ми з’ясували, що прийом здійснює лише один лікар. Більше немає. Черга зростала швидко. Підійшов мій колега із запаленням легень, на COVID тільки протестувався. Результат мав отримати за декілька днів. Його направили на консультацію в інфекційне. Він побачив картину, порахував час очікування і вирішив просто піти", - розповідає Собко.

У цей момент прибув полковник з Командування Медичних сил ЗСУ із майором, яким Собко розповів про ситуацію. Той пообіцяв, що розбереться.

"Незабаром поруч із наметом з’явився начальник госпіталю та інші офіцери. Довго радилися. В кінці кінців розійшлися не повідомивши результату обуреним такою організацією хворим.

Результат я сам взнав: тим, кому треба продовжити лікарняний - іти в поліклініку; решті хто на прийом - чекати далі, лікарів спробують додати. І найголовніше: на наметі обігріву необхідно повісити відповідну бірку. Останнє було виконано за 15 хвилин", - пише Собко.

Він став у чергу о 9.50, а зайшов до лікаря о 13.15. Весь цей час був на вулиці.

Собка неприємно здивували й умови, в яких працює медперсонал і ведеться прийом.

"Виникає декілька запитань до керівництва госпіталю.

-Скільки здорових людей заразиться COVIDом від тих хворих, що так хаотично блукають територією?

-Чому люди с запаленням легенів мають годинами стояти на морозі?

-Невже належна організація надання допомоги потребує значних ресурсів?", - пише Собко.

"Кожного разу, коли доводиться пройти лікування в цій установі, а таких випадків було три, це лікуанння проходить із великим стресом, скаргами та розборками. Це пов’язано то з безкінечним очікуванням прийому (інколи по декілька днів), то з боротьбою із "родичами, знайомими, генералами чи поважними полковниками" які йдуть вперед, а ти почекай, то з постійними випадками хамства з боку медперсоналу та керівництва. Мене дивувало одне: я - підполковник, полковник з часом і до мене відношення, як не до людини. А як же тоді відносяться до солдатів, до молодших чи старших офіцерів, які не можуть поставити таких людей на місце чи нікому поскаржитися?" - переймається питанням Собко.