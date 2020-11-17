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Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів. ФОТОрепортаж

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Працівник СБУ, якого викрили у збуті боєприпасів, постане перед судом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР у Facebook.

За даними відомства, до суду направлено обвинувальний висновок щодо працівника одного з київських підрозділів СБУ.

Слідством встановлено, що обвинувачений налагодив механізм збуту зброї та боєприпасів цивільним особам.

Слідчі ДБР задокументували факт продажу жителю міста Харків автомата "АКС-74", 5 магазинів до нього і понад 1200 набоїв калібру 5.45 мм на суму 1500 доларів США.

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Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів 01
Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів 02
Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів 03
Фото: сайт ДБР

Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів 04

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів - Цензор.НЕТ 6363
  • темний лорд
    В сегодняшнее время иметь оружие необходимость.За 1500$ я бы тоже купил.
  • Калибан
    Ну Баканов же сказав , що у СБУ "чиижолое материяльное положение". Ось "воно" і заробляє, як може...
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