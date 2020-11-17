Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП. ФОТОрепортаж

П'ять автомобілів, серед яких бензовоз, стали учасниками аварії на харківській окружній дорозі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

16 листопада близько 19:00 в чергову частину Харківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Високого сталося зіткнення автомобілів Daewoo і Renault.

На місце виїжджала слідчо - оперативна група і група реагування патрульної поліції. Під час з'ясування обставин ДТП, в службовий автомобіль співробітників поліції Mitsubishi Outlander, який стояв на узбіччі з включеними проблисковими маячками, в'їхав автомобіль Volkswagen під керуванням 36-річного чоловіка.

Через пів години повз аварію проїжджав бензовоз, водій якого не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу в кювет. Унаслідок події стався витік палива, яке перевозила вантажівка. Витік палива ліквідували наряди Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"Сталася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів і автомобілю, який перевозив паливо, соляру, бензин. Не впорався водій із керуванням, не встиг загальмувати і перекинувся в кювет. Загальна маса автомобіля — 20 тонн. Йде незначне витікання палива із цистерни, зараз наші співробітники блокують витікання, приймаємо рішення, як поставити тягач на проїжджу частину", - цитує слова заступника начальника облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій Анатолія Торяника видання "Суспільне".

Інформація внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень Харківського відділу поліції. Обставини події з'ясовуються.





Фото: Суспільне





Фото: сайт Нацполіції