Новини • ДТП

Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП. ФОТОрепортаж

24 36723
П'ять автомобілів, серед яких бензовоз, стали учасниками аварії на харківській окружній дорозі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

16 листопада близько 19:00 в чергову частину Харківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Високого сталося зіткнення автомобілів Daewoo і Renault.

На місце виїжджала слідчо - оперативна група і група реагування патрульної поліції. Під час з'ясування обставин ДТП, в службовий автомобіль співробітників поліції Mitsubishi Outlander, який стояв на узбіччі з включеними проблисковими маячками, в'їхав автомобіль Volkswagen під керуванням 36-річного чоловіка.

Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП 01

Через пів години повз аварію проїжджав бензовоз, водій якого не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу в кювет. Унаслідок події стався витік палива, яке перевозила вантажівка. Витік палива ліквідували наряди Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано. ФОТО

Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП 02

"Сталася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів і автомобілю, який перевозив паливо, соляру, бензин. Не впорався водій із керуванням, не встиг загальмувати і перекинувся в кювет. Загальна маса автомобіля — 20 тонн. Йде незначне витікання палива із цистерни, зараз наші співробітники блокують витікання, приймаємо рішення, як поставити тягач на проїжджу частину", - цитує слова заступника начальника облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій Анатолія Торяника видання "Суспільне".

Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП 03

Інформація внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень Харківського відділу поліції. Обставини події з'ясовуються.

Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП 04
Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП 05
Фото: Суспільне

Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП 06
Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП 07

Фото: сайт Нацполіції

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 
Підтримати Цензор.НЕТ 

Топ коментарі

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Поліція не встановила попереджувальні знаки за 150, 100 та 50 метрів, як того вимагає ПДР і тому стались додаткові ДТП. На трасі вночі потрібно чітко дотримуватись вимог ПДР.
  • Orel Orlov
    На фото проблесковые нет. Скорее всего и не было.
  • Руслан Кравченко d7dac6db
    Все гораздо проще: на этом гребанном перекрестке каждый год несколько десятков аварий, а все потому, что нашему гребанному автодору насрать на всех! Это окружная, поворот на Райеленовку где много заезжающих и выезжающих авто, а отдельных полос для сьезда и выезда плавного нет! А идет наоборот сужение проезжей части в этом месте и с правой стороны, если ехать на Харьков перепад высоты асфальта и обочины 15-30см + большие ямы на обочине. Мало того, что выехать на окружную пропуская всех нереально, так стоит кому то стать на левый поворот - и привет жопа или перевертыш! Места там вагон сделать нормальный перекресток и даже можно будет поставить светофор с учетом новой развязки - но как я говорил ранее - всем НАСРАТЬ на жизни людей!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини