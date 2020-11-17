Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці закликали організаторів і учасників акцій дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні їхніх службових обов'язків.
У соцмережах повідомляється, що учасники акцій перекрили рух на вул. Грушевського в обох напрямках.
Крім того, представники руху SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. Тому Нацгвардія і Нацполіція намагалися зробити коридор для нардепів, щоб вони могли пройти.
Фото - РБК-Україна, ТСН