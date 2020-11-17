Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Києва та військовослужбовці Національної гвардії України заступили на посилене чергування, щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі столиці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликали організаторів і учасників акцій дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні їхніх службових обов'язків.

У соцмережах повідомляється, що учасники акцій перекрили рух на вул. Грушевського в обох напрямках.

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Крім того, представники руху SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. Тому Нацгвардія і Нацполіція намагалися зробити коридор для нардепів, щоб вони могли пройти.

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Фото - РБК-Україна, ТСН

У вівторок, 17 листопада, в центрі Києва проводяться дві акції. О 9:00 біля будівлі Кабінету міністрів України розпочалася акція протесту за участю підприємців і представників бізнесу "Кабмін на карантин!". Організатори - об'єднання підприємців "Рада Міст Захист ФОП". О 9:30 біля Верховної Ради почалася акція малих підприємців "Право на працю!" з вимогою скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти №3853-1 (2) і №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування. Організатор акції - SaveФОП.

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