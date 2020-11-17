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У приватному господарстві на Харківщині заживо згоріли 50 свиней, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Унаслідок пожежі, що сталася в сараї на території приватного сектору в с. Княжне Нововодолазького району Харківської області в понеділок увечері, згоріли 50 свиней.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"На момент прибуття рятувальників горіли дерев'яні конструкції господарської будівлі та приблизно 1000 тюків соломи, якими був обкладений каркас цієї споруди. Площа пожежі становила 200 кв.м. На момент виникнення пожежі всередині сараю було 50 свиней. Усі вони згоріли", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У приватному господарстві на Харківщині заживо згоріли 50 свиней, - ДСНС 01

Рятувальники локалізували пожежу 16 листопада о 21:02. О 1:10 - повністю ліквідували.

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Вони врятували іншу господарську споруду, в якій також була худоба.

У приватному господарстві на Харківщині заживо згоріли 50 свиней, - ДСНС 02
Фото: сайт ДСНС

Причина займання встановлюється.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    подпал... дорогие соседи обзавидовались...
  • Шрек Баблокат
    - Петрович!.. у тебя свиньи курят?!
    - Нет!
    - Значит у тебя сарай горит!
  • Fjall_Raven
    стопудов. соседский лось нэдопалок в солому кинув.
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