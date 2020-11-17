Плити стають "дибки", провали досягають пів метра: в мережі показали стан міжнародної траси на Кишинів. ФОТОрепортаж

В інтернеті з'явилися фото розбитої траси міжнародного значення, що веде на Кишинів. Її використання в Миколаївській області становить загрозу для життя.

Відповідні фотографії на своїй Facebook-сторінці опублікувала журналістка Олена Шворак, передає Цензор.НЕТ.

"М-13. Траса міжнародного значення. Сумнозвісна "бетонка" на Кишинів. У нас (Кіровоградська область. - Ред.) латано-перелатано, але їхати 90 реально. На території Миколаївської області - 1-2 передачі і повземо. 20 км 2 години", - написала вона.

За словами Шворак, "плити порепалися, стали "дибки", місцями грають так, що просто з-під коліс попередньої машини можуть накрити вашу. Ворушаться під ногами - як живі. Місцями провали досягають пів метра".

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