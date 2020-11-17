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Плити стають "дибки", провали досягають пів метра: в мережі показали стан міжнародної траси на Кишинів. ФОТОрепортаж

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В інтернеті з'явилися фото розбитої траси міжнародного значення, що веде на Кишинів. Її використання в Миколаївській області становить загрозу для життя.

Відповідні фотографії на своїй Facebook-сторінці опублікувала журналістка Олена Шворак, передає Цензор.НЕТ.

"М-13. Траса міжнародного значення. Сумнозвісна "бетонка" на Кишинів. У нас (Кіровоградська область. - Ред.) латано-перелатано, але їхати 90 реально. На території Миколаївської області - 1-2 передачі і повземо. 20 км 2 години", - написала вона.

За словами Шворак, "плити порепалися, стали "дибки", місцями грають так, що просто з-під коліс попередньої машини можуть накрити вашу. Ворушаться під ногами - як живі. Місцями провали досягають пів метра".

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Плити стають дибки, провали досягають пів метра: в мережі показали стан міжнародної траси на Кишинів 01
Плити стають дибки, провали досягають пів метра: в мережі показали стан міжнародної траси на Кишинів 02
Плити стають дибки, провали досягають пів метра: в мережі показали стан міжнародної траси на Кишинів 03
Плити стають дибки, провали досягають пів метра: в мережі показали стан міжнародної траси на Кишинів 04
Плити стають дибки, провали досягають пів метра: в мережі показали стан міжнародної траси на Кишинів 05
Плити стають дибки, провали досягають пів метра: в мережі показали стан міжнародної траси на Кишинів 06

Плити стають дибки, провали досягають пів метра: в мережі показали стан міжнародної траси на Кишинів 07

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Топ коментарі

  • Eugeniusz 1
    Жлобье перегрузами розбило дорогу...
  • Шрек Баблокат
    перегруженные фуры..
    нужны штрафы: 20 000 грн за лишнюю тонну и видеофиксация (контроль за полицией)..
    и регулярно вешать водятлов.. едешь такой по ровной трассе, а они висят..
  • Александр Иовица 4c66a33e
    Какой поползень?! Это трасса "Кишинев-Полтава". И она вся такая. Раньше я в село к матери доезжал за 40 минут, сейчас за 2,5 - 3 часа. Вот бы асфальтом с нее полечить Зе.
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