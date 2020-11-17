"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 листопада, Верховна Рада проводить чергове пленарне засідання.

На початку засідання народні депутати вирішили, що на цьому тижні буде тільки одне пленарне засідання - сьогодні. Решту днів вони працюватимуть у комітетах.

Потім із заявою виступив Петро Порошенко: "Рада повинна негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях".

Далі прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував про хід боротьби з коронавірусом. Зокрема, Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні". Прем'єр також повідомив, що якщо карантин вихідного дня не покаже результат, то будемо готуватися до жорсткіших обмежень. Крім того, за його даними, перші партії вакцини проти коронавірусу Україна отримає у другому кварталі 2021. За його словами, необхідності розгортати мобільні госпіталі поки немає: зараз головна проблема - це забезпечення киснем.

Потім нардепи вирішили працювати сьогодні до вичерпання питань порядку денного.

Тим часом, під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів: "Знищуйте вірус, а не підприємців". Під час акції протесту за злісну непокору правоохоронцям затримано 50-річного чоловіка.

Далі Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня. Також Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців. Водночас Рада зобов'язала уряд попереджати про посилення карантину за 7 днів.

Крім того, під час засідання нардеп СН Андрійович достроково склав мандат.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" Галина Третьякова і Михайло Папієв (ОПЗЖ) обіймаються.

Петро Порошенко ("ЄС") вітається з Софією Фединою.





"Слуги народу" Сергій Мандзій і Микола Стефанчук.

Позафракційні Вадим Новінський і Дмитро Шпенов спілкуються з колегою зі "Слуги народу".

Петро Порошенко виступає з трибуни Ради.







Кабмін на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибув на засідання Ради.

Шмигаль відзвітував про боротьбу з коронавірусом.





Олег Волошин (ОПЗЖ) вирішив під столом прочитати повідомлення від "лисички", яку він просив відпочити. У відповідь "лисичка" назвала Волошина коханим і "котиком" і розповіла, що зараз "подрімає", сходить в басейн, а потім вже поспить.

Данило Гетманцев (СН) показує щось на телефоні Олександру Салійчуку (СН).

В.о. голови парламенту віцеспікер Олена Кондратюк і глава фракції СН Давид Арахамія.





Олександр Дубінський (СН)

Депутати не втрачають можливості поспілкуватися з міністрами.





"Захист депутата": респіратор і окуляри

Виключений з фракції "СН" після скандалу з судимістю за зґвалтування, Роман Іванісов про щось перешіптується з Давидом Арахамією.





"Слуги народу" Сергій Мандзій і Максим Павлюк дивляться фотожаби на поліцейських.







"Слуга народу" Андрій Задорожний читає повідомлення в офіційному чаті фракції. Парламентаріїв просять "не вестися на маніпуляції" щодо фіскалізації ФОП.





Артур Герасимов ("ЄС") і Михайло Радуцький ("СН").





Анатолій Бурмич (ОПЗЖ) розглядає фотожаби на президента Володимира Зеленського в "Феофанії".







Шилов Геннадій скасовує зустріч через коронавірусну хворобу у тещі і дружини.

Зазначимо, що Шилов Геннадій Шотович значиться офіцером у військовій частині А 0105 (Київ, Командування сухопутних військ України).

Микола Галушко (СН) захоплено слухає звіт Шмигаля про боротьбу з коронавірусом.

"Слуга народу" Олександр Салійчук "поширює" серед колег послуги "SoMo bot" (чат-бота для моніторингу ЗМІ)







Богдан Яременко (СН) вітається з Романом Іванісовим.

"Слуги народу".





Юлія Тимошенко ("Батьківщина") в новому образі.

Вітальні обійми Данила Гетманцева (СН) та Сергія Бабака (СН).

Юлія Тимошенко прийшла до президії з квітами привітати віцеспікера Олену Кондратюк з Днем народження.

"Слуга народу" Оксана Дмитрієва.

Обійми Дмитрієвої та Максима Перебийніса (СН).

Анатолій Драбовський (СН) сміється з урядової телеграми.

Нардепа розсмішив зовнішній вигляд і папір телеграми.





Далі "слуга народу" обговорив роботу "Укрпошти", що називається не соромлячись у виразах.





Сергій Євтушок ("Батьківщина") і Сергій Литвиненко (СН).

Віктор Чорний (ОПЗЖ) переписується з Любовецький Вітою. Відправив їй посилання на матеріал про майбутню "смерть долара".

Ілля Ківа (ОПЗЖ) пише "пряме розпорядження" Полтавській обласній організації. Ківа розпорядився не відвідувати "шабаші, які влаштовуються саботажником Сазоновим".







Шмигаль після звіту повертається в урядову ложу.

"Слуги народу".

Міністр оборони Андрій Таран спілкується з нардепами.





Члени Кабміну в Раді.





"Слуги народу".

Павло Бакунець ("Довіра", обраний по 122-му округу у Львівській області) обговорює скандал із земельною ділянкою на Львівщині. Бакунець пропонує не втручатися, а замість цього побудувати будинок школяра в Янові.





Фото: Цензор.НЕТ