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"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 17 листопада, Верховна Рада проводить чергове пленарне засідання.

На початку засідання народні депутати вирішили, що на цьому тижні буде тільки одне пленарне засідання - сьогодні. Решту днів вони працюватимуть у комітетах.

Потім із заявою виступив Петро Порошенко: "Рада повинна негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях".

Далі прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував про хід боротьби з коронавірусом. Зокрема, Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні". Прем'єр також повідомив, що якщо карантин вихідного дня не покаже результат, то будемо готуватися до жорсткіших обмежень. Крім того, за його даними, перші партії вакцини проти коронавірусу Україна отримає у другому кварталі 2021. За його словами, необхідності розгортати мобільні госпіталі поки немає: зараз головна проблема - це забезпечення киснем.

Потім нардепи вирішили працювати сьогодні до вичерпання питань порядку денного.

Тим часом, під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів: "Знищуйте вірус, а не підприємців". Під час акції протесту за злісну непокору правоохоронцям затримано 50-річного чоловіка.

Далі Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня. Також Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців. Водночас Рада зобов'язала уряд попереджати про посилення карантину за 7 днів.

Крім того, під час засідання нардеп СН Андрійович достроково склав мандат.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 01

"Слуга народу" Галина Третьякова і Михайло Папієв (ОПЗЖ) обіймаються.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 02

Петро Порошенко ("ЄС") вітається з Софією Фединою.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 03

"Слуги народу" Сергій Мандзій і Микола Стефанчук.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 04

Позафракційні Вадим Новінський і Дмитро Шпенов спілкуються з колегою зі "Слуги народу".

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 05

Петро Порошенко виступає з трибуни Ради.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 06
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 07

Кабмін на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибув на засідання Ради.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 08

Шмигаль відзвітував про боротьбу з коронавірусом.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 09
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 10

Олег Волошин (ОПЗЖ) вирішив під столом прочитати повідомлення від "лисички", яку він просив відпочити. У відповідь "лисичка" назвала Волошина коханим і "котиком" і розповіла, що зараз "подрімає", сходить в басейн, а потім вже поспить.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 11

Данило Гетманцев (СН) показує щось на телефоні Олександру Салійчуку (СН).

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 12

В.о. голови парламенту віцеспікер Олена Кондратюк і глава фракції СН Давид Арахамія.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 13

Олександр Дубінський (СН)

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 14

Депутати не втрачають можливості поспілкуватися з міністрами.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 15

"Захист депутата": респіратор і окуляри

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 16

Виключений з фракції "СН" після скандалу з судимістю за зґвалтування, Роман Іванісов про щось перешіптується з Давидом Арахамією.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 17
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 18

"Слуги народу" Сергій Мандзій і Максим Павлюк дивляться фотожаби на поліцейських.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 19
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 20

"Слуга народу" Андрій Задорожний читає повідомлення в офіційному чаті фракції. Парламентаріїв просять "не вестися на маніпуляції" щодо фіскалізації ФОП.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 21

Артур Герасимов ("ЄС") і Михайло Радуцький ("СН").


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 22

Анатолій Бурмич (ОПЗЖ) розглядає фотожаби на президента Володимира Зеленського в "Феофанії".


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 23
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 24

Шилов Геннадій скасовує зустріч через коронавірусну хворобу у тещі і дружини.

Зазначимо, що Шилов Геннадій Шотович значиться офіцером у військовій частині А 0105 (Київ, Командування сухопутних військ України).

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 25

Микола Галушко (СН) захоплено слухає звіт Шмигаля про боротьбу з коронавірусом.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 26

"Слуга народу" Олександр Салійчук "поширює" серед колег послуги "SoMo bot" (чат-бота для моніторингу ЗМІ)

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 27
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 28
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 29

Богдан Яременко (СН) вітається з Романом Іванісовим.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 30

"Слуги народу".


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 31

Юлія Тимошенко ("Батьківщина") в новому образі.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 32

Вітальні обійми Данила Гетманцева (СН) та Сергія Бабака (СН).

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 33

Юлія Тимошенко прийшла до президії з квітами привітати віцеспікера Олену Кондратюк з Днем народження.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 34

"Слуга народу" Оксана Дмитрієва.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 35

Обійми Дмитрієвої та Максима Перебийніса (СН).

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 36

Анатолій Драбовський (СН) сміється з урядової телеграми.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 37

Нардепа розсмішив зовнішній вигляд і папір телеграми.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 38
Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 39

Далі "слуга народу" обговорив роботу "Укрпошти", що називається не соромлячись у виразах.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 40

Сергій Євтушок ("Батьківщина") і Сергій Литвиненко (СН).

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 41

Віктор Чорний (ОПЗЖ) переписується з Любовецький Вітою. Відправив їй посилання на матеріал про майбутню "смерть долара".

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 42

Ілля Ківа (ОПЗЖ) пише "пряме розпорядження" Полтавській обласній організації. Ківа розпорядився не відвідувати "шабаші, які влаштовуються саботажником Сазоновим".

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 43

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 44

Шмигаль після звіту повертається в урядову ложу.

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 45

"Слуги народу".

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 46

Міністр оборони Андрій Таран спілкується з нардепами.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 47

Члени Кабміну в Раді.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 48

"Слуги народу".

Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 49

Павло Бакунець ("Довіра", обраний по 122-му округу у Львівській області) обговорює скандал із земельною ділянкою на Львівщині. Бакунець пропонує не втручатися, а замість цього побудувати будинок школяра в Янові.


Пряме розпорядження Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від лисички Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада 50

Фото: Цензор.НЕТ

Топ коментарі

  • Sila Sahin
    "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 8309
  • Підлога Маккартні
    Это пять, это зачет "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 4818 "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 9930 "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 5205
    "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 4839
  • Ksenia VB
    Ні, вони не чекають. Вони збагачуються, гребуть бабло лопатами.
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