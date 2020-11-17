У Раді збирають підписи за позачергове засідання для розгляду відставки Степанова. ФОТО

У Верховній Раді нардепи "Голосу" збирають підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це повідомила нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Постанову про відставку пана Степанова вже зареєстровано в парламенті з липня. Сьогодні ми мали розглянути питання його відставки. Однак цього не сталося. Наступного разу Верховна Рада збереться не раніше першого грудня. Ми стільки чекати не можемо. Кожен день цього міністра на посаді - це смерті українців, ситуація, коли ми будемо бачити погіршення ситуації ... Тому ми збираємо підписи за позачергове засідання Верховної Ради для розгляду саме відставки пана Степанова. За першу годину ми вже зібрали 50 підписів", - сказала Стефанишина.

За словами Стефанишиної, поки постанову підписали нардепи "Голосу", частина нардепів "Слуги народу" та "Європейської Солідарності".

Для скликання позачергового засідання потрібно 150 підписів.

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