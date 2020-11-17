Чоловік кинув сусідові у двір гранату і тепер може сісти на 7 років, - поліція. ФОТО

49-річний житель Харкова після сварки з сусідом кинув йому у двір гранату РГД-5. Вибух пошкодив паркан і будинок. У чоловіка під час обшуку знайшли ще 2 корпуси гранат.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"15 листопада в поліцію подзвонив харків'янин і повідомив, що у дворі його приватного домоволодіння по вулиці Бестужева прогримів вибух. На місці події правоохоронці виявили воронку діаметром близько 10 сантиметрів і пошкодження паркана і будинку. Вибухотехніки встановили, що стався вибух ручної гранати РГД-5", - сказано в повідомленні.

Слідчі викрили сусіда потерпілого.

"Чоловік зізнався, що між ним і жителем домоволодіння напередодні стався конфлікт на побутовому ґрунті. Чому він вирішив помститися саме таким чином, зловмисник пояснити відмовився", - пояснили в поліції.

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Під час обшуку у чоловіка, який кинув гранату, в сараї знайшли два корпуси гранат Ф-1 і РГД-5.

Слідчі відкрили провадження у ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Покарання за цією статтею - до 7 років позбавлення волі.







