Семеро колишніх "зеків" організували продаж наркотиків на Дніпропетровщині, - поліція. ФОТО

"Ділки" торгували метамфетаміном, метадоном, опієм та марихуаною. Тепер їм усім загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Департаментборотьби з наркозлочинністю Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Угруповання діяло в Нікополі та Покрові Дніпропетровської області.

"Лідером незаконного "бізнесу" став 34-річний мешканець міста Нікополь. На даний час він перебуває під слідством за вбивство та за злочини, пов’язані з наркотиками. Саме він відповідав за постачання наркотиків, контролював їх розподіл між збувачами. Інші учасники групи – двоє жінок та четверо чоловіків віком від 30 до 57 років – приймали замовлення, пакували по дозах та збували їх "з рук у руки" наркозалежним", - сказано в повідомленні.

Сьогодні поліція провела одночасно 18 обшуків. Оперативники вилучили близько кілограма метамфетаміну, а також метадон, марихуану, ацетильований опій, гроші, банківські картки, мобільні телефони, чернетки, гранату РГД-5 і патрони різного калібру.

Вартість вилучених наркотиків - понад 170 тис. Грн.

Поліцейські затримали трьох активних учасників угруповання.

"За кримінальні діяння їм загрожує до десяти років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна", - зауважили в поліції.

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