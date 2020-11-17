Мінфін пропонує обкладати податком на розкіш авто вартістю від 1,2 млн грн. ІНФОГРАФІКА

Міністерство фінансів планує зменшити мінімальну вартість автомобілів, які обкладаються податком на розкіш до 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Там пояснюють, що згідно з чинною редакцією транспортний податок на дорогі автомобілі прив'язаний до мінімальної заробітної плати. Так, його повинні платити власники легкових машин віком до 5 років, вартість яких відповідає розміру 375 мінімальних заробітних плат. Тепер же міністерство хоче зменшити поріг до 200 мінімальних заробітних плат.

"Станом на 1 січня цього року, при МЗП у розмірі 4723 грн, вартість автомобілів, що підлягають оподаткуванню, зросла до 1770000 грн. З урахуванням того, що на 2021 рік МЗП передбачена в розмірі 6 тис. грн, об'єктом оподаткування будуть легкові автомобілі вартістю 2250000 грн. Виходячи з викладеного, значно знизилася кількість авто, з яких сплачується транспортний податок", - пояснили у відомстві.

Читайте також: Внутрішні резерви потрібно шукати у багатих, - глава Державної податкової служби Любченко

Зазначається, що за 10 місяців 2020 року до бюджетів громад надійшло 183 400 000 грн, а за цей же період минулого року - 242 400 000 гривень.

"Таким чином, транспортний податок на розкішні авто втрачає своє фіскальне значення", - впевнені в Мінфіні.

Щоб виправити ситуацію, відомство пропонує внести зміни до Податкового кодексу. Якщо зміни буде прийнято, то додатковий транспортний податок платитимуть власники авто від 1,2 мільйона гривень.

Также читайте: "ЕС" зарегистрировала альтернативу закону №1210, позволяющую снизить налоговую нагрузку на бизнес