На двох ветеранів у Львові напали поліцейські з Чернівців, Ковеля і Бережан. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомляє зі посиланням на "Радіо Свобода".
Андрій Мочурад та Віктор Баранник опівночі з 15 на 16 листопада поверталися додому. У центрі міста на них напали троє хлопців.
"Ми просто йшли і розмовляли, як раптом троє молодиків, яких ми не знали, перекрили дорогу, почали штовхатися і провокувати бійку. Вони були спортивної статури, по 18-20 років. Коли ми спробували від них відійти, бо бачили, що провокують бійку, я відчув потужний удар по голові, від чого відлетів на метр. Було запаморочення, тоді на мене посипалися удари. Я закрив голову, оборонявся руками і ногами, щоб закрити голову. Один із них почав мене душити, а другий тримав за руки, наносили чіткі, потужні, цілеспрямовані удари по голові", - розповідає Андрій Мочурад.
У нього численні переломи носа, забиття м'яких тканин, струс мозку.
"Я в шоці, у мене синяк під оком, забої м'яких тканин, мене вкусили за палець, коли я намагався звільнитися. Ми не чіпали нікого, просто намагалися відійти. Вони нецензурно висловлювалися, один був дуже агресивно налаштований, повалив мене на землю. Запах алкоголю я чув від двох. Ми не були у військовій формі", - говорить потерпілий Віктор Баранник.
Нападників затримали патрульні поліцейські. Разом із потерпілими їх відвезли в Галицький райвідділ.
"Мені відмовили у вимозі, щоб нападників протестували на алкоголь і наркотики. У райвідділі поліції дізнався, що вони поліцейські, які працюють в інших областях, тому що вони хвалилися, що їм нічого не буде, що родичі "відмажуть". Мені родичі двох нападників дзвонили і просили забрати заяву. Я не погодився, тому що потім такі служитимуть у "Беркуті" і нас битимуть. Вони були нетверезі. Нас відвезли в лікарню швидкої допомоги, там ми здали аналізи крові, попросили про це. Ні я, ні Віктор не вживали алкоголь", - говорить Андрій Мочурад.
Потерпілі написали заяву. Справу про хуліганство (ч. 2 ст. 296 ККУ) розслідує теруправління ДБР у Львові.
"Встановлено, що особи, які можуть бути причетні до згаданого правопорушення, є працівниками підрозділів Нацполіції різних областей України, які перебували поза службою. Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема, допитано потерпілих, призначено експертизи, витребувані відеоспостереження", - повідомив заступник начальника другого слідчого відділу теруправління ДБР у Львові Максим Смільський.
Нападникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Громадський активіст, волонтер Андрій Мочурад у 2014-2015 роках служив добровольцем у батальйоні "Айдар", а Віктор Баранник у 2015-2016 був добровольцем "Правого сектора", а потім перейшов на службу у 8-ий окремий полк спеціального призначення.