На двох ветеранів у Львові напали поліцейські з Чернівців, Ковеля і Бережан. ФОТО

У ніч з 15 на 16 листопада в центрі Львова троє поліцейських із Чернівців, Ковеля Волинської області і Бережан Тернопільської області напали на двох ветеранів АТО. ДБР порушило кримінальне провадж, ведеться слідство. За словами постраждалих, поліцейські були п'яні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє зі посиланням на "Радіо Свобода".

Андрій Мочурад та Віктор Баранник опівночі з 15 на 16 листопада поверталися додому. У центрі міста на них напали троє хлопців.

"Ми просто йшли і розмовляли, як раптом троє молодиків, яких ми не знали, перекрили дорогу, почали штовхатися і провокувати бійку. Вони були спортивної статури, по 18-20 років. Коли ми спробували від них відійти, бо бачили, що провокують бійку, я відчув потужний удар по голові, від чого відлетів на метр. Було запаморочення, тоді на мене посипалися удари. Я закрив голову, оборонявся руками і ногами, щоб закрити голову. Один із них почав мене душити, а другий тримав за руки, наносили чіткі, потужні, цілеспрямовані удари по голові", - розповідає Андрій Мочурад.

У нього численні переломи носа, забиття м'яких тканин, струс мозку.

"Я в шоці, у мене синяк під оком, забої м'яких тканин, мене вкусили за палець, коли я намагався звільнитися. Ми не чіпали нікого, просто намагалися відійти. Вони нецензурно висловлювалися, один був дуже агресивно налаштований, повалив мене на землю. Запах алкоголю я чув від двох. Ми не були у військовій формі", - говорить потерпілий Віктор Баранник.

Нападників затримали патрульні поліцейські. Разом із потерпілими їх відвезли в Галицький райвідділ.

"Мені відмовили у вимозі, щоб нападників протестували на алкоголь і наркотики. У райвідділі поліції дізнався, що вони поліцейські, які працюють в інших областях, тому що вони хвалилися, що їм нічого не буде, що родичі "відмажуть". Мені родичі двох нападників дзвонили і просили забрати заяву. Я не погодився, тому що потім такі служитимуть у "Беркуті" і нас битимуть. Вони були нетверезі. Нас відвезли в лікарню швидкої допомоги, там ми здали аналізи крові, попросили про це. Ні я, ні Віктор не вживали алкоголь", - говорить Андрій Мочурад.

Потерпілі написали заяву. Справу про хуліганство (ч. 2 ст. 296 ККУ) розслідує теруправління ДБР у Львові.

Читайте також: Поліція повідомила про підозру одному з чоловіків, які побили ветерана АТО Дєєва і його дружину

"Встановлено, що особи, які можуть бути причетні до згаданого правопорушення, є працівниками підрозділів Нацполіції різних областей України, які перебували поза службою. Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема, допитано потерпілих, призначено експертизи, витребувані відеоспостереження", - повідомив заступник начальника другого слідчого відділу теруправління ДБР у Львові Максим Смільський.

Нападникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Громадський активіст, волонтер Андрій Мочурад у 2014-2015 роках служив добровольцем у батальйоні "Айдар", а Віктор Баранник у 2015-2016 був добровольцем "Правого сектора", а потім перейшов на службу у 8-ий окремий полк спеціального призначення.