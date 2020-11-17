Рецидивіст пограбував 77-річну пенсіонерку, закрився у неї у квартирі і погрожував поліцейським ножем. ФОТО

У квартиру пенсіонерки 30-річний рецидивіст зайшов разом із матір'ю, яка попросила у господині води. Поки пенсіонерка відвернулася, він вкрав її кнопковий мобільник, а коли пенсіонерка помітила крадіжку - почав бити її і вимагати грошей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Напад стався в Первомайську.

"Потерпіла розповіла, що до неї додому зайшла малознайома жінка з невідомим чоловіком і попросила попити теплої води. Поки бабуся була на кухні, чоловік взяв її мобільний телефон. Пенсіонерка побачила це і попросила повернути річ. Чоловік ударив господиню кілька разів по обличчю і почав вимагати у неї гроші. Коли зловмисник відволікся, потерпіла вибігла з помешкання і стала кликати на допомогу, а чоловік зачинився у неї в квартирі", - сказано в повідомленні поліції.

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Поліцейські оперативно прибули на місце і запропонували чоловікові вийти з квартири, але той відмовився. А коли правоохоронці вибили двері, став погрожувати їм ножем.

"Працівники поліції застосували до чоловіка заходи фізичного впливу і затримали його. У квартирі також була 60-річна мати нападника. Вона пояснила, що про злочинні наміри сина нічого не знала", - розповіли в поліції.

Зловмисником виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 30-річний житель міста Первомайська. Тепер йому загрожує ще від 4 до 6 років за ґратами.



