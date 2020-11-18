Новини Фото

20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси. ФОТОрепортаж

5 90917
У вантажі бананів з Південної Америки були заховані 20 брикетів кокаїну вагою 1 кг кожен. Вартість вантажу на чорному ринку - майже 4 млн доларів. До контрабанди можуть бути причетні співробітники українських контролюючих органів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби отримали інформацію, що наркоділки планують ввезти кокаїн на кораблі, який прибув до Морського торговельного порту "Південний", і він прихований серед вантажу з бананів. Під час поглибленого митного огляду контейнеру правоохоронці виявили 20 кілограмових брикетів із кокаїном", - сказано в повідомленні СБУ.

Слідчі почали справу за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів).

"Перевіряється, можлива, причетність до контрабанди кокаїну працівників контролюючих органів", - додали в спецслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Семеро колишніх "зеків" організували продаж наркотиків на Дніпропетровщині, - поліція. ФОТО

20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси 01
20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси 02
20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси 03
20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси 04
20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси 05
20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси 06

Топ коментарі

  • Raccoonenko
    Чим же тепер бубочка буде від корони лікуватися?
  • Підлога Маккартні
    Буба хотел кокакин закусывать бананами? А что? удобно 20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы - Цензор.НЕТ 2734
  • AbOriginal_UA
    А где-то в Феофании, у одного элитного пациента, текла зелёная слеза........
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини