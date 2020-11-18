20 кг кокаїну на $4 млн знайшли у вантажі бананів у порту Одеси. ФОТОрепортаж

У вантажі бананів з Південної Америки були заховані 20 брикетів кокаїну вагою 1 кг кожен. Вартість вантажу на чорному ринку - майже 4 млн доларів. До контрабанди можуть бути причетні співробітники українських контролюючих органів.