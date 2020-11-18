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36-річний п'яний громадянин США "замінував" ДБР. ФОТО

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36-річний п'яний громадянин США "замінував" ДБР. ФОТО
Американець відпочивав у кафе в центрі Києва. Він попросив у офіціанта телефон, подзвонив у поліцію і повідомив про мінування будівлі ДБР, після чого повернув телефон і вийшов із закладу. Його розшукали і можуть посадити на шість років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР і відділ комунікації поліції Києва.

Повідомлення про мінування будівлі ДБР надійшло в столичну поліцію 12 листопада. По тривозі підняли вибухотехніків, будівлю обстежили, вибухівку не знайшли.

"Працівниками УЗОБ ДБР отримано інформацію щодо особи, яка здійснила телефонний дзвінок та повідомила про замінування адмінбудівлі ДБР, та встановлено її місцезнаходження. Ним виявився 36-річний громадянин США", - сказано в повідомленні ДБР.

Деталі того, що сталося розкрили в поліції.

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"Чоловік відпочивав у закладі громадського харчування на вулиці Васильківській, де попросив у працівника мобільний телефон. Далі він зателефонував до поліції та повідомив неправдиву інформацію, а після повернув смартфон та покинув заклад", - сказано в повідомленні поліції.

Американця доставили у відділення. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування). Чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.

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І пресслужба ДБР, і відділ комунікації поліції Києва називають псевдомінера "іноземцем". При цьому серед опублікованих ДБР фотографій є фото належних йому і паспорта громадянина США, і закордонного паспорта громадянина України. Місцем народження в одному документі зазначено Україну, в іншому - Львівська область.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Нада было феофанию минировать, шоб бубочку и ермака оттуда эвакуировали, желатеньно на растов 36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР - Цензор.НЕТ 4505
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Американец оказался американцем не американского происхождения.
    А ГБР таки гов...ая конторка, обслуживающая зеленый режим.
  • Джони Ток
    В чьих интересах он работал этот бывший гражданин Украины и новый гражданин США, есть над чем поработать
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