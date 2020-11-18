Чинні та колишні посадовці КП КМДА з підприємцями організували схему з розкрадання 4 млн грн з бюджету Києва, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Чотирьом особам повідомлено про підозри, серед них - чинний і колишній посадовці комунальної установи КМДА і двоє підприємців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За даними слідства, організувала "схему" з розкрадання коштів керівник комунальної установи одного з департаментів Київської міської державної адміністрації. Для цього вона залучила свого заступника та фізичних осіб-підприємців. Ті, своєю чергою, для участі у публічних закупівлях з організації та проведення культурно-масових заходів залучали підконтрольні їм фірми з ознаками фіктивності.

Відповідно до договорів кошти виділялися на оренду обладнання та приміщень, де нібито проводилися заходи. За виконання цих послуг упродовж 2018-2019 років на рахунки товариств було перераховано понад 4 мільйони гривень. У подальшому гроші були розподілені між всіма учасниками "схеми".

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Проте правоохоронці з’ясували, що в більшості випадків використовувалося обладнання комунальної установи або воно надавалося власниками приміщень, де і відбувалися культурні заходи. При цьому такі приміщення здебільшого надавалися на безоплатній основі, разом з необхідним обладнанням. Крім того, правоохоронці встановили факти, коли заходи взагалі не проводилися.

За результатами проведених заходів поліцейські повідомили про підозру діючому директорові та вже колишньому заступникові директора комунальної установи КМДА і двом фізичним особам-підприємцям. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.





