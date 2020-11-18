Викритого контррозвідкою СБУ ватажка "підрозділу ЛНР" засуджено до 15 років ув'язнення. ФОТО

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України ватажка одного з терористичних угруповань так званої "ЛНР" суд заочно засудив до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Контррозвідники СБУ встановили, що житель тимчасово окупованої Брянки Луганської області в 2015 році добровільно приєднався до терористичного угруповання "15-й батальйон територіальної оборони народної міліції ЛНР "Брянка СРСР". До липня 2017 він став заступником командира терористичного підрозділу та брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.





Зараз бойовик ховається від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей. Засуджений оголошений у розшук за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь в діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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