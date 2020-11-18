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Викритого контррозвідкою СБУ ватажка "підрозділу ЛНР" засуджено до 15 років ув'язнення. ФОТО

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За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України ватажка одного з терористичних угруповань так званої "ЛНР" суд заочно засудив до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Контррозвідники СБУ встановили, що житель тимчасово окупованої Брянки Луганської області в 2015 році добровільно приєднався до терористичного угруповання "15-й батальйон територіальної оборони народної міліції ЛНР "Брянка СРСР". До липня 2017 він став заступником командира терористичного підрозділу та брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Викритого контррозвідкою СБУ ватажка підрозділу ЛНР засуджено до 15 років увязнення 01
Викритого контррозвідкою СБУ ватажка підрозділу ЛНР засуджено до 15 років увязнення 02

Зараз бойовик ховається від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей. Засуджений оголошений у розшук за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь в діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    А тепер, товариство слідкуємо уважно за руками. Я думав, чому це зелена влада останнім часом стала виносити заочні вироки так регулярно? А все просто. Є судовий вирок. Отже можлива амністія. Тому при впровадженні "плану Кравчука" в першу чергу амністуватимуть вже засуджених. А тих, кого не засудили, судитимуть вже після повернення Донбасу. І не факт, що закон по амністію буде діяти після цього. Тму саме зараз хочуть ЗАОЧНО!! засудити якнайбільше "апалчєнцов", щоб за сприятливих обставин якнайшвидше амністувати без скюудових розгляді і можливих попередніх РЕАЛЬНИХ!!! ув'язнень. От Антоненко сидить на попередньому ув'язненні без скюудового вироку вже скоро рік. А таке колорадське чмо буде амністоване, не відсидівши жодного дня.
  • Tommy Lee
    А, то його нема в Україні? Тому й суд такий сміливий, і вирок 15 років. Був би тут, сказали б "...іди й більше не гріши..." (с) Ото буде сміху, якщо він приїде і йому прийдеться давати умовний термін, мовляв, "..оні же наши люді..." Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь "подразделения ЛНР" приговорен к 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2486
  • Николай Журавель 28f686bb
    потоки контрабаса??? Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь "подразделения ЛНР" приговорен к 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 9367
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