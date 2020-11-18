Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На проспекті Свободи у Києві патрульні поліцейські помітили маршрутку, водій якої розмовляв по мобільному телефону і був без маски під час перевезення пасажирів. При спілкуванні з ним з'ясувалося, що він перебував під впливом наркотиків. Увага! На відео ненормативна лексика.