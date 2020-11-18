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Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На проспекті Свободи у Києві патрульні поліцейські помітили маршрутку, водій якої розмовляв по мобільному телефону і був без маски під час перевезення пасажирів. При спілкуванні з ним з'ясувалося, що він перебував під впливом наркотиків. Увага! На відео ненормативна лексика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Киев Оперативный".

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Зазначається, що як тільки поліцейський підійшов до дверей водія, маршрутник скинув пакетик з білою порошкоподібною речовиною собі під ноги.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин.

Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів 01
Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів 02
Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів 03
Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів 04
Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів 05
Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів 06
Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів 07

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    для комплекта еще нужен труп в багажнике)
  • віктор федорович 31ee1569
    Внимание! На видео присутствует русская лексика.
  • Propan
    категорически против солей и амфетаминов, но ради справедливости надо отметить, что амфетамин и создавался прежде всего для летчиков и танкистов, чтобы выдерживать перегрузки во время войны. Таксисты раньше, до появления уклонов и юберов массово юзали фен, особенно по ночам. Щас не знаю. Маршруточникам с их графиком вахтенным, возможно фен даже помогает в работе, а не мешает. Корень проблемы в самом идиотском явлении "маршруток". Надеюсь Кличко в Киеве, начнет потихоньку закрывать эту африканскую тему с маршрутками и заменять муниципальным чистым и удобным транспортном, как в нормальных странах.
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