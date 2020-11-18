Патрульні в Києві затримали водія маршрутки, який без маски і під кайфом перевозив пасажирів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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На проспекті Свободи у Києві патрульні поліцейські помітили маршрутку, водій якої розмовляв по мобільному телефону і був без маски під час перевезення пасажирів. При спілкуванні з ним з'ясувалося, що він перебував під впливом наркотиків. Увага! На відео ненормативна лексика.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Киев Оперативный".
Зазначається, що як тільки поліцейський підійшов до дверей водія, маршрутник скинув пакетик з білою порошкоподібною речовиною собі під ноги.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин.