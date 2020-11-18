Відпрацьоване паливо з ЧАЕС почали перевантажувати в нове сховище. ФОТОрепортаж

У сховище відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС (СВЯП-2) на території Чорнобильської зони відчуження сьогодні, 18 листопада, завантажили першу партію відпрацьованого ядерного палива для тривалого зберігання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, йдеться про понад 90 паливних збірок загальною вагою близько 20 тонн, які були зняті з першого, другого та третього енергоблоків ЧАЕС, і до цього тимчасово зберігалися у сховищі "мокрого" типу.

Нове сховище ядерного палива збудоване коштом ЄБРР, а виконавець робіт – американська компанія Holtec, розповів Радіо Свобода Максим Шевчук, заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження. За його словами, американські технології, використані на СВЯП-2, дають змогу безпечно зберігати використане ядерне паливо упродовж наступних ста років. Посадовець уточнює, що наразі світова наука рухається в бік переробки і повторного використання ядерного палива, тож упродовж наступного століття Україна, імовірно, зможе використовувати цей ресурс повторно та /або переробляти його.

Наразі у "мокрому" сховищі Чорнобильської АЕС зберігається близько 21 тисячі паливних збірок. Їх поступово перевозитимуть на СВЯП-2, висушуватимуть, складатимуть у захисні пенали та завантажуватимуть на тривале зберігання упродовж наступних 10 років, планують в адміністрації ЧАЕС.

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Нагадаємо, у вересні 2020 року Державна інспекція ядерного регулювання видала Чорнобильській АЕС дозвіл на введення в експлуатацію ядерної установки - проміжного сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2). Його будівництво тривало 20 років.

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