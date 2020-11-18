Іноземні студенти за 2019 рік принесли Україні дохід понад $570 млн, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
За орієнтовними розрахунками державного підприємства "Український державний центр міжнародної освіти" Міністерства освіти і науки, іноземний студент, здобуваючи вищу освіту в Україні, витрачає щонайменше від 6-8 тис. доларів США щороку.
Станом на 1 січня 2020 року в українських закладах вищої освіти навчалося 80 тис. 470 іноземних студентів зі 158 країн світу.
За даними Центру, за 2019 рік загальна сума витрат на навчання, проживання, страхування, оформлення документів, харчування, транспорт та інші потреби іноземних студентів, які навчаються в Україні, сягнула понад 570 млн доларів США. Якщо в середньому тривалість навчання дорівнює 5-6 рокам, то в цілому дохід України від іноземних студентів за цей період становить понад 3 млрд доларів США.
Майже половина іноземних студентів – 39 тис. 841 осіб – навчаються в Україні на медичних спеціальностях. Середня вартість навчання для них становить 4,3 тис. доларів США на рік для одного студента. Для інших спеціальностей – 2 тис. доларів США.
Враховуючи майже 7 тис. осіб, які навчаються на підготовчому відділенні (середня вартість навчання – 1,5 тис. доларів США), понад 2,8 тис. осіб, які навчаються за програмами післядипломної освіти та в аспірантурі (середня вартість – 2 тис. доларів США), лише за навчання в рік іноземні студенти сплачують майже 250 млн доларів США.
Зазначається, що незважаючи на пандемію COVID-19, попит на українську вищу освіту серед іноземних громадян залишається досить високим. Станом на 1 листопада цього року вже зареєстровано 27 тис. 440 запрошень на навчання для іноземців.