США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба. ФОТО

У Маріупольському загоні морської охорони презентували будівництво військових містечок для підрозділів морської охорони Держприкордонслужби за стандартами НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Будівництво нових об'єктів розпочато в рамках проєкту підтримки розвитку інфраструктури та потенціалу Морської охорони Держприкордонслужби України урядом США через Програму з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS), Бюро Держдепартаменту США у справах міжнародної безпеки та нерозповсюдження зброї масового ураження, Державний департамент США. Практична реалізація проєкту передбачає будівництво та облаштування за стандартами НАТО в Бердянську і в Маріуполі місць розташування та несення служби спеціальних підрозділів Морської охорони - відділів спеціальних дій.

Регулярно корабельно-катерним складом Російської Федерації здійснюються відверто провокаційні дії як щодо цивільних суден (зупинка і затягнутий огляд, штучні перешкоди при проходженні Керченської протоки та ін.), так і до корабельно-катерного складу Морської охорони і ВМС ЗСУ (небезпечне маневрування, створення навігаційної небезпеки, перешкоджання руху рекомендованими шляхами, напрямок променів невизначеного типу в сторону кораблів, що перебувають на службі в морі тощо).

Виходячи з такої обстановки, існує нагальна потреба мати добре підготовлений, екіпірований і здатний швидко зреагувати підрозділ, який зможе за необхідності за лічені хвилини приєднатися до певної ситуації в морі.

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Військові містечка нового зразка облаштовуватимуться за сучасними стандартами НАТО. В обсяг заявлених робіт крім модульного містечка контейнерного типу також включено капітальний ремонт гідротехнічних споруд та дноочисні роботи. Це забезпечить компактне і доцільне розташування підрозділу і зручний пункт базування корабельно-катерного складу, завдяки чому стане можливим максимально оперативний вихід чергового підрозділу в море для виконання службових завдань.

В інтелектуальну компоненту проєкту також включено проведення тренінгів для персоналу з питань правоохоронної діяльності на морі. Загальна кошторисна вартість проєкту 4 млн доларів США. Кінцева дата реалізації - червень 2021 року.

"Цей проєкт дасть змогу Держприкордонслужбі збільшити можливості реагування на зміни обстановки на морі, почати модернізацію системи підтримки Морської охорони, а також загалом посилити потенціал України в охороні державного кордону на морі і суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні", - зазначили в ДПСУ.