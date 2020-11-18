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США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба. ФОТО

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У Маріупольському загоні морської охорони презентували будівництво військових містечок для підрозділів морської охорони Держприкордонслужби за стандартами НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба 01

Будівництво нових об'єктів розпочато в рамках проєкту підтримки розвитку інфраструктури та потенціалу Морської охорони Держприкордонслужби України урядом США через Програму з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS), Бюро Держдепартаменту США у справах міжнародної безпеки та нерозповсюдження зброї масового ураження, Державний департамент США. Практична реалізація проєкту передбачає будівництво та облаштування за стандартами НАТО в Бердянську і в Маріуполі місць розташування та несення служби спеціальних підрозділів Морської охорони - відділів спеціальних дій.

США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба 02

Регулярно корабельно-катерним складом Російської Федерації здійснюються відверто провокаційні дії як щодо цивільних суден (зупинка і затягнутий огляд, штучні перешкоди при проходженні Керченської протоки та ін.), так і до корабельно-катерного складу Морської охорони і ВМС ЗСУ (небезпечне маневрування, створення навігаційної небезпеки, перешкоджання руху рекомендованими шляхами, напрямок променів невизначеного типу в сторону кораблів, що перебувають на службі в морі тощо).

Виходячи з такої обстановки, існує нагальна потреба мати добре підготовлений, екіпірований і здатний швидко зреагувати підрозділ, який зможе за необхідності за лічені хвилини приєднатися до певної ситуації в морі.

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Військові містечка нового зразка облаштовуватимуться за сучасними стандартами НАТО. В обсяг заявлених робіт крім модульного містечка контейнерного типу також включено капітальний ремонт гідротехнічних споруд та дноочисні роботи. Це забезпечить компактне і доцільне розташування підрозділу і зручний пункт базування корабельно-катерного складу, завдяки чому стане можливим максимально оперативний вихід чергового підрозділу в море для виконання службових завдань.

США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба 03

В інтелектуальну компоненту проєкту також включено проведення тренінгів для персоналу з питань правоохоронної діяльності на морі. Загальна кошторисна вартість проєкту 4 млн доларів США. Кінцева дата реалізації - червень 2021 року.

"Цей проєкт дасть змогу Держприкордонслужбі збільшити можливості реагування на зміни обстановки на морі, почати модернізацію системи підтримки Морської охорони, а також загалом посилити потенціал України в охороні державного кордону на морі і суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні", - зазначили в ДПСУ.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    С перспективой размещения Патриотов и Томагавков... США профинансируют строительство 2 баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5731
  • Чайка Київ
    Прекрасна новина. І проконтролюйте, будь ласка. Бо попилять на "велике крадівництво".
  • Алекс Мышкевич
    если контроливровать будут хлопцы со второго фото, с автоматами и белоголовым орланом на рукаве, я спокоен за американские рубли США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8318
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