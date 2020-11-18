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Новий безпілотник "PD-2" українського виробництва проходить відомчі випробування, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

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У Державному НДІ інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки проводяться відомчі випробування зразка безпілотного авіаційного комплексу "PD-2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генерального штабу ЗС України.

Новий безпілотник PD-2 українського виробництва проходить відомчі випробування, - Генштаб ЗСУ 01

БПАК "PD-2" українського виробництва призначений для ведення повітряної розвідки в інфрачервоному та оптичному діапазоні в будь-який час доби і здійснення коригування вогню артилерії.

Новий безпілотник PD-2 українського виробництва проходить відомчі випробування, - Генштаб ЗСУ 02

"Військові вчені проводять тестування в три етапи: лабораторний, наземний і льотний. В цей час оцінюються бойові, експлуатаційні та технічні характеристики авіаційного комплексу і встановлюється відповідність отриманих результатів вимогам Збройних Сил України в БПАК цього класу", - сказано в повідомленні.

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Новий безпілотник PD-2 українського виробництва проходить відомчі випробування, - Генштаб ЗСУ 03

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    эта новость за начало октября, а сам БПЛА разрабатывался и производится для арабского заказчика..
    ГосНИИ сертификации и испытаний может еще два года юзать это БПЛА, а ктому времени частники сделают уже третюю версию этого БПЛА..
    наше МинОбороны при предателе Таране проигнорировало этот БПЛА и не закупило ни одного образца..
  • Антон Куприянов
    Вот какой толк от него, если в военных минестерствах, и раде пруд пруди предателей ?!
  • Nikos KGB
    а где ядрен батон на нем???))))
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