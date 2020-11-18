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Співробітника військкомату на Хмельниччині затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - військова прокуратура. ФОТО

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18 листопада за отримання хабаря правоохоронці затримали співробітника Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

Співробітника військкомату на Хмельниччині затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - військова прокуратура 01

За даними слідства, хабар у розмірі 1100 доларів призначався за звільнення або надання відстрочки двом громадянам від призову на строкову військову службу.

Співробітника військкомату на Хмельниччині затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - військова прокуратура 02

Слідчі дії тривають. Вирішуються питання повідомлення офіцеру про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

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Топ коментарі

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