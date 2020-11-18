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Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись "знайомством" із керівництвом Офісу генпрокурора. ФОТОрепортаж

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Правоохоронці затримали двох жителів Києва, які шахрайським шляхом намагалися заволодіти грошовими коштами в розмірі 500 тис. доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись знайомством із керівництвом Офісу генпрокурора 01

За даними слідства, шахраї пообіцяли представнику іноземної компанії сприяння в активізації розслідування в кримінальному провадженні, в якому підприємство є потерпілим, а також відшкодування завданих збитків та притягнення винних до відповідальності. При цьому запевнили про нібито особисті зв'язки з керівництвом Офісу генерального прокурора, що не відповідало дійсності.

Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись знайомством із керівництвом Офісу генпрокурора 02

Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання частини суми - 250 тис. доларів.

Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись знайомством із керівництвом Офісу генпрокурора 03

Зараз тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу.

Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись знайомством із керівництвом Офісу генпрокурора 04

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Мошейники прикрывались связями с мошейниками. Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь "знакомством" с руководством Офиса генпрокурора - Цензор.НЕТ 5116
  • aleks kyb
    Венедиктова перед шухером решила с супругом бабла на Ростов подкопить.
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    При этом заверили о якобы личных связях с руководством Офиса Генерального прокурора, что не соответствовало действительностиИсточник: https://censor.net/ru/p3231917а если бы соответствовало то все было бы гуд
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