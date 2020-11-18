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"Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад. ФОТОрепортаж

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"Укрзалізниця" пропонує для проїзду кілька видів вагонів-салонів, які обладнані ванною, кухнею, залом відпочинку та зручними ліжками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

"Вагон-салон - справжній готель на колесах, який оснащено кухнею, великою залою і просторим спальним купе. Кухня обладнана холодильником, мікрохвильовою піччю й електроплитою. Великий зал обладнаний м'яким куточком, комп'ютером, аудіо- та відеотехнікою. У спальному купе розташовані ліжко, письмовий стіл, шафа, кондиціонер, ванна кімната", - сказано на сайті "Укрзалізниці".

Кількість місць становить від 5 до 11, залежно від конструкції вагона. Крім того, вагони-салони оснащені спеціальними купе для охорони та службового персоналу.

"За кожен замовлений спеціальний вагон-салон виплачується вартість проїзду 11 дорослих пасажирів за тарифом м'якого вагона з двомісними купе "СВ" відповідної категорії поїзда", - наголошується в повідомленні.

В "Укрзалізниці" пропонують охочим замовляти вагон-салон не пізніше ніж за 5 робочих днів до відправлення поїзда за допомогою письмової заявки.

Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 01
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 02
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 03
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 04
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 05
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 06
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 07

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Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 08
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 09
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 10
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 11
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 12

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Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 13
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 14
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 15
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 16
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 17

Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 18
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 19
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 20
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 21
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 22

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Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 23
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 24
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 25
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 26

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лакшері-палати для VІР-ів: як будуть лікувати чиновників від коронавірусу. ВIДЕО

Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 27
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 28
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 29
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 30
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 31

Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 32
Укрзалізниця пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад 33

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Топ коментарі

  • Alex Best
    Совковое быкоко...
  • Eugene Homenko
    з таким дизайном, кожному пасажиру необхідно видавати спортивний костюм і барсєтку
  • Макс Полиграф
    Жлобоватый стилёк "назад в 90-е" "Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний - Цензор.НЕТ 4407
    В США есть люксовые экскурсионные поезда, которые по стране возят туристов, погуглите кому интересно как должны подобные поезда выглядеть "Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний - Цензор.НЕТ 7751
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