Кіберполіція припинила виробництво і збут контрафактної кави під логотипами відомих брендів: вилучено 10 тонн продукції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники кіберполіції викрили в Києві злочинну групу, яка займалася збутом фальсифікованої кави і завдала шкоди світовим торговельним компаніям на суму понад 5 млн грн.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що правопорушники у шести складських приміщеннях налагодили виробництво фальсифікованої кави. Підробки вони реалізували на інтернет-майданчиках оголошень, видаючи за продукцію відомих світових виробників. Крім того, організатори мали підконтрольну мережу підпільних виробництв, де виготовлялося понад 10 тис. упаковок контрафактної кави на тиждень", - йдеться в повідомленні.

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Проведено 16 санкціонованих обшуків у будинках і автомобілях фігурантів, а також за місцем виготовлення і зберігання підробленої продукції.

"За результатами вилучено понад 9 тонн кави, 150 тис. упаковок з логотипами і товарними знаками світових виробників кави, обладнання для виготовлення та фасування, а також 10 тонн готової для продажу фальсифікованої продукції", - зазначили в поліції.









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За попередніми підрахунками, власникам торгівельних марок завдано збитків на суму понад 5 млн грн.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України", - підсумували в поліції.