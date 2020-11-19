Блоковано спробу незаконного вивезення товарів військового призначення з України, - контррозвідка СБУ. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби, зокрема, запобігли незаконній поставці з України до однієї з країн Близького Сходу агрегатів, комплектуючих та деталей для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АК-М".
Правоохоронці встановили, що для приховування військового призначення цих товарів відправником були вказані неправдиві відомості щодо їхньої кількісно-якісних характеристик. Також на продукцію не було надано необхідних дозвільних документів Державної служби експортного контролю України.
Наразі задокументовані контррозвідкою СБ України матеріали передано до органу досудового розслідування для прийняття процесуального рішення за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.