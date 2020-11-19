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Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв. ФОТО

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Слідчі Чернігівського відділу поліції спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинності в Чернігівській області, поліцейськими відділу з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, із залученням спецпризначенців провели обшуки в офісі колекторської фірми, співробітники якої підозрюються у виготовленні та розповсюдженні порнографії.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Так, ще у квітні цього року до поліції звернулася мешканка Чернігова, яка повідомила про погрози від незнайомих чоловіків з колекторської фірми. Чоловіки вимагали повернути кредитні кошти, які постраждала ніколи не отримувала. Після погроз фізичною розправою, колектори поширили в Інтернеті змонтовані матеріали порнографічного характеру із зображенням заявниці.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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18 листопада поліція провела санкціоновані обшуки в офісі колекторської компанії.

У ході обшуку поліцейські вилучили пів сотні ноутбуків, 30 мобільних телефонів, приблизно 50 сім-карт різних мобільних операторів, документи та листи для боржників кредитних установ. Вилучене направлене на проведення відповідних експертиз.

Колектори на Чернігівщині вибивали борги, монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за участю жертв 01
Колектори на Чернігівщині вибивали борги, монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за участю жертв 02
Колектори на Чернігівщині вибивали борги, монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за участю жертв 03
Колектори на Чернігівщині вибивали борги, монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за участю жертв 04
Колектори на Чернігівщині вибивали борги, монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за участю жертв 05

Поліція встановила, що зловмисники збирали особисту інформацію про боржників, їхніх близьких родичів, знайомих та колег по роботі. Систематично телефонували з вимогами сплати заборгованості та погрозами. Після чого за допомогою спеціальних програм монтували та поширювали в інтернеті матеріали порнографічного характеру із зображеннями боржників, які колектори знаходили в соцмережах.

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Нині триває досудове розслідування, в межах якого поліція встановлює особи всіх постраждалих від діяльності колекторської фірми та перевіряє причетність зловмисників до аналогічних злочинів.

Топ коментарі

  • Fizko Kyiv
    Не, не актуально уже порно, надо угрожать что пошлешь всем видео, как агитировал и голосовал за зелупу))))))
  • Підлога Маккартні
    хотя зачем, это и так уже снято давно. и монтировать ничего не нада Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 3196
    Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 555
  • Fizko Kyiv
    не моск, а вымыл зебилам изнутри черепную коробку от остатков маргарина)))
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