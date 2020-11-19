Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв. ФОТО
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.
Так, ще у квітні цього року до поліції звернулася мешканка Чернігова, яка повідомила про погрози від незнайомих чоловіків з колекторської фірми. Чоловіки вимагали повернути кредитні кошти, які постраждала ніколи не отримувала. Після погроз фізичною розправою, колектори поширили в Інтернеті змонтовані матеріали порнографічного характеру із зображенням заявниці.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
18 листопада поліція провела санкціоновані обшуки в офісі колекторської компанії.
У ході обшуку поліцейські вилучили пів сотні ноутбуків, 30 мобільних телефонів, приблизно 50 сім-карт різних мобільних операторів, документи та листи для боржників кредитних установ. Вилучене направлене на проведення відповідних експертиз.
Поліція встановила, що зловмисники збирали особисту інформацію про боржників, їхніх близьких родичів, знайомих та колег по роботі. Систематично телефонували з вимогами сплати заборгованості та погрозами. Після чого за допомогою спеціальних програм монтували та поширювали в інтернеті матеріали порнографічного характеру із зображеннями боржників, які колектори знаходили в соцмережах.
Нині триває досудове розслідування, в межах якого поліція встановлює особи всіх постраждалих від діяльності колекторської фірми та перевіряє причетність зловмисників до аналогічних злочинів.