26-річний чоловік під час застілля зарізав знайому "за наказом голосу", - поліція Одещини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області поліцейські оперативно затримали підозрюваного у вбивстві самотньої жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Болградське відділення поліції Одеської області.

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43-річну потерпілу з шістьма ножовими пораненнями виявили вчора вранці за місцем проживання в одному з сіл Болградського району. Сліди з місця злочину привели правоохоронців до її 26-річного односельчанина.

З'ясувалося, що молодик був частим гостем убитої і в день злочину з нею випивав. За словами підозрюваного, під час застілля йому раптово почувся голос, який наказав убити господиню. Він взяв зі столу ніж і кілька разів ударив ним жінку в шию.

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"Закривавлене знаряддя злочину поліцейські знайшли вдома у фігуранта, він сховав його в туалеті. Хлопця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п'ятнадцяти років. у рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, в тому числі судово-психіатрична, яка визначить осудність підозрюваного", - повідомила начальниця слідчого відділення Болградського ОП Наталія Старцева.







Фото: сайт поліції