Патрульний Білої Церкви поза службою розшукав мікроавтобус, водій якого збив насмерть чоловіка і втік. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на патрульну поліцію Білої Церкви.
"Вчора ввечері на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на повороті в село Руда трапилася ДТП з потерпілими. Заявник повідомляв, що на місці автопригоди лежить невідома особа без ознак життя. Транспортний засіб відсутній, проте на дорозі лишився знак від автівки марки Mercedes, схожий на логотип мікроавтобуса", - розповіли в поліції.
Швидко приїхавши за вказаною адресою, правоохоронці виявили 27-річного потерпілого без ознак життя.
Близько опівночі в селі Великополовецьке патрульний поліцейський, перебуваючи не на службі, виявив автомобіль, який підпадав під орієнтування.
Водія транспортного засобу розшукали працівники відділу поліції, які в подальшому з'ясували, що водій цього автомобіля вчинив ДТП та зник з місця події.