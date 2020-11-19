Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 листопада, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла міста Львів відбулося прощання з Іваном Сергійовичем Горошком, 07.07.1999 року народження, уродженцем міста Знам'янка Кіровоградської області, військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який трагічно загинув 16 листопада при виконанні ним службових обов'язків під час несення служби з охорони базового табору в районі смт Станиця Луганська. Обставини загибелі з'ясовуються (триває слідство).