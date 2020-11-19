Журі обрало переможця конкурсу на Великий Державний Герб України. ФОТО
Про це повідомили на підсумковій пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Проєкт брав участь ще в конкурсі 1997 року, але тоді конкурс завершився нічим.
Всього до фіналу конкурсу в 2020 році було допущено 11 ескізів.
Автору були висловлені рекомендації з боку журі для доопрацювання ескізу, зокрема зміни нижньої частини. На ній зображена синьо-жовта стрічка, на якій стоять частини герба - Лев і Архангел. У контексті негативних практик знищення державної символіки під час окупації та "російської весни" це сприймається вразливо, сказав голова журі геральдист Андрій Гречило. Також рекомендується уточнити обмундирування козака з мушкетом, розташованого вгорі герба.
Гречило підкреслив, що це перший етап. Далі - офіційне затвердження герба.
Премія за друге місце не присуджувалася, ще одна робота посіла третє місце. Як сказав член журі Богдан Завітій, вона сподобалася своєю лаконічністю і сучасною подачею.
Гречило повідомив, що навіть у разі затвердження Великого Герба він матиме обмежене й урочисте використання. Основним, як у більшості країн, залишиться Малий Державний Герб - Тризуб.