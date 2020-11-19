За ескізом доньки загиблого бійця: в Черкасах відкрили меморіальний комплекс пам'яті загиблих в АТО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 листопада, в Черкасах на площі Слави відбулося відкриття меморіального комплексу "Незламні духом" пам'яті загиблих учасників антитерористичної операції на Донбасі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Меморіал виконано за унікальним ескізом під назвою "Незламні духом", який намалювала донька загиблого бійця Володимира Ложешнікова - Дарина. Дівчина перемогла у міському конкурсі з розробки концепції комплексу пам'яті загиблих учасників АТО на сході України. На той час їй було 16 років.

Капітан міліції в запасі Ложешніков Володимир Іванович - колишній старший оперуповноважений відділу по боротьбі зі злочинністю проти особи УКР УМВС України в Черкаській області - в 2014 році виконував службово-бойові завдання в зоні АТО у складі батальйону оперативного значення "Донбас" Національної гвардії України. Загинув при виконанні обов'язків військової служби в місті Іловайськ. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня посмертно.

Вклонитися пам'яті загиблих прийшли представники міської та обласної влади, керівництво обласної поліції, військові та громада міста. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання, було проведено молебень за упокій душі померлих і відбулося покладання квітів.

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