Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина. ФОТО

Доброволець Олексій Кваша загинув на фронті в 2015 році. Його батько отримав від держави 300 тис. гривень, але через деякий час виконавча служба списала ці гроші на користь шахраїв. Виконавчий лист виявився фальшивим. Поліція закрила справу через відсутність складу злочину.

Про це повідомив у Фейсбуці голова ГО "Асоціація учасників і інвалідів АТО" Ілля Шполянський, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, у жовтні 2015 року Дмитро Олексійович отримав виплату за загиблого сина - 302 тис. грн. А вже 21.12.2018 року державний виконавець Світлана Мартиненко із Заводської ДВС м.Кам'янське (Дніпропетровська область) списала з карти 270 тис. грн на користь певної особи, адреса якої виявилася згодом недійсною. І ще 27 000 гривен як виконавчий збір.

Дитячий письменник Олексій Кваша був добровольцем і загинув у 2015 році

"Виконавчий лист підроблений, про що є всі необхідні докази, і вони передані правоохоронцям. Вибір шахраїв упав на Квашу Дмитра, бо він зберігав кошти і не робив ніяких транзакцій по карті тривалий час, і не перевіряв баланс. Йдеться про високу ймовірність змови працівників соціального захисту, відділення банку, державного виконавця та особи, якій перерахували кошти. В лютому 2019-го Дмитро Олексійович дізнається про зникнення грошей. У листопаді звертається до адвоката нашої спілки", - розповів Шполянський.

За його словами, поліція закрила справу за відсутністю складу злочину, і ніхто з чиновників навіть не спробував допомогти пенсіонерові повернути гроші.

"Процес повернення коштів може затягнутися на роки. Ми оголошуємо початок збору коштів для Дмитра Олексійовича, якому, до речі, 71 рік, і не зупинимося, поки не зберемо всю суму", - написав Шполянський і вказав номер картки батька загиблого героя.

5168 7573 9814 1970, Кваша Дмитро Олексійович.

Батько загиблого героя Дмитро Олексійович Кваша











