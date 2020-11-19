Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина. ФОТО
Про це повідомив у Фейсбуці голова ГО "Асоціація учасників і інвалідів АТО" Ілля Шполянський, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, у жовтні 2015 року Дмитро Олексійович отримав виплату за загиблого сина - 302 тис. грн. А вже 21.12.2018 року державний виконавець Світлана Мартиненко із Заводської ДВС м.Кам'янське (Дніпропетровська область) списала з карти 270 тис. грн на користь певної особи, адреса якої виявилася згодом недійсною. І ще 27 000 гривен як виконавчий збір.
Дитячий письменник Олексій Кваша був добровольцем і загинув у 2015 році
"Виконавчий лист підроблений, про що є всі необхідні докази, і вони передані правоохоронцям. Вибір шахраїв упав на Квашу Дмитра, бо він зберігав кошти і не робив ніяких транзакцій по карті тривалий час, і не перевіряв баланс. Йдеться про високу ймовірність змови працівників соціального захисту, відділення банку, державного виконавця та особи, якій перерахували кошти. В лютому 2019-го Дмитро Олексійович дізнається про зникнення грошей. У листопаді звертається до адвоката нашої спілки", - розповів Шполянський.
За його словами, поліція закрила справу за відсутністю складу злочину, і ніхто з чиновників навіть не спробував допомогти пенсіонерові повернути гроші.
"Процес повернення коштів може затягнутися на роки. Ми оголошуємо початок збору коштів для Дмитра Олексійовича, якому, до речі, 71 рік, і не зупинимося, поки не зберемо всю суму", - написав Шполянський і вказав номер картки батька загиблого героя.
5168 7573 9814 1970, Кваша Дмитро Олексійович.
Батько загиблого героя Дмитро Олексійович Кваша