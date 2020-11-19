Новітній російський комплекс безпілотників "Наводчик-2" виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm. ФОТО

Комплекс "Наводчик-2" розташований на окупованій частині Луганської області, за 12 км від лінії фронту. Раніше такий комплекс використовували у Вірменії і в окупованій Південній Осетії.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, інформує Цензор.НЕТ.

До складу "Наводчик-2" входять 7 БПЛА типу "Гранат" різних модифікацій із радіусом дії 10, 15, 25 і 100 км. Комплекс призначено для виконання розвідувальних і спеціальних завдань, зокрема, для забезпечення координатами цілей дивізіонів гарматної артилерії і РСЗВ.

Перша інформація про фіксацію цього комплексу на Донбасі з'явилася у звіті СММ ОБСЄ №272/2020 від 14 листопада 2020 року.

InformNapalm отримав візуальне підтвердження цієї текстової інформації. Завдяки фото з БПЛА вдалося підтвердити, що новітній російський комплекс "Наводчик-2" справді використовується на Донбасі. Поруч зі станцією управління також були помічені 3 ящики для зберігання і транспортування БПЛА.

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Комплекс "Наводчик-2" надійшов на озброєння МО РФ у 2014 році. Його відразу перекинули до Вірменії на 102-гу російську військову базу в місті Гюмрі. Відтоді інформація про використання цього комплексу і в російських ЗМІ, і на офіційному сайті МО РФ стосувалася в основному тільки Вірменії. Лише кілька разів цей комплекс також згадували в контексті проведення навчань на території 4-ї окупаційної військової бази РФ, яка розгорнута у Цхінвальському регіоні Грузії.













