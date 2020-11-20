Автомобіль міліціонера із чорного списку опозиції підірвали в Гродні, - слідком Білорусі. ФОТОрепортаж

Слідком Білорусі заявляє, що в Гродні підірвали автомобіль міліціонера, особисті дані якого раніше були розміщені "в одному з радикальних Telegram-каналів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СК у Telegram.

"За даними слідства, 20 листопада приблизно о 1:30 до міліції надійшло повідомлення про гучний хлопок, імовірно вибух, в одному з дворів Гродна.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що невідомі пошкодили автомобіль Skoda, що належить 41-річному місцевому жителю. Безпосередньо біля автомобіля були присутні сліди горіння. Встановлено ознаки вибуху у вигляді пошкодження передньої частини транспортного засобу. Також пошкоджено три автомобілі, що стояли поряд. Чоловік пояснив, що він чинний співробітник міліції і раніше докладні дані про нього були розміщені в одному з радикальних телеграм-каналів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що слідчим проведено огляд місця події, зафіксовано слідову картину, за вилученими об'єктами призначено низку необхідних досліджень, допитано потерпілих і свідків, вилучено та оглянуто записи камер відеоспостереження.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.218 (умисне пошкодження майна, вчинене загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу. Нині особи, причетні до скоєння зазначеного злочину, встановлюються.

Нагадаємо, раніше Telegram-rанал Nexta опублікував дані понад тисячі співробітників МВС Білорусі, причетних до затримань. Автори каналу повідомили, що отримали інформацію "завдяки кіберпартизанам". У гугл-таблиці, опублікованій Nexta, були вказані імена співробітників, їхні дні народження, місця служби та звання.

Раніше Білорусь внесла засновників Telegram-каналів Nexta та Nexta Life до списку причетних до тероризму. Також було затримано адміністратора Telegram-каналу "Білі халати".

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