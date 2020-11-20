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У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим активістом Бондаренком: "Ромо, ти герой!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Білорусі близько 5 тисяч людей прийшли попрощатися з 31-річним мінчанином Романом Бондаренком, якого побили до смерті за біло-червоно-білий прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода.

Прощання було в церкві Воскресіння Христового на півночі Мінська. Похорони відбудуться на Північному кладовищі Мінська.

Весь простір навколо церкви було заповнене людьми, вони утворили коридор, щоб труну з Романом можна було віднести до катафалку. Люди піднімали квіти і кричали "Живе Білорусь!", "Я виходжу" (останні слова Романа - Ред.), "Ромо, ти герой!".

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У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим активістом Бондаренком: Ромо, ти герой! 01

Також люди кричали: "Не забудемо, не пробачимо!" Деякі також читали молитву "Отче наш".

У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим активістом Бондаренком: Ромо, ти герой! 02
У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим активістом Бондаренком: Ромо, ти герой! 03

Нагадаємо, 11 листопада мінчанин Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню. 12 листопада Бондаренко помер.

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Топ коментарі

  • ЯЗНАЮ Яумный
    ... пока за одного убитого героя не начнете резать 10 ментов усатое патло не сбежит...
  • Oljik
    Він буде при владі рівно стільки, скільки захоче *****.
  • Старый зольдат
    Вы майданутый, так сказали бы вам граждане Федерального округа РФ "Беларусия". У них свой путь. Путь хождения по выходным в бодрых колоннах трудящихся. Путь на десятилетия. Они люди терпеливые, поэтому, будет, как в произведении Ильфа и Петрова "Золотой телёнок".
    - Мы граждане ФО РФ "Беларуссия"! Мы всегда ходим по выходным. Мы ходили по выходным при Александре Лукашенко. Мы ходили по выходным при Викторе Лукашенко. Мы ходили по выходным при Дмитрии Лукашенко. Мы ходим по выходным и при Коленьке Лукашенко. Но КАК МЫ ХОДИЛИ по выходным при Александре Лукашенко!
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