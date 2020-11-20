У Харкові чоловік, який погрожував підірвати квартиру колишньої дружини, підірвав гранату в ході переговорів з правоохоронцями, - джерело. ВІДЕО+ФОТО

У Харкові громадянин Жило, який погрожував підірвати гранату в квартирі своєї колишньої дружини, таки підірвав її.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на свої джерела.

У соцмережах з'явився відеозапис моменту вибуху гранати.

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Раніше стало відомо, що сьогодні вдень, 20 листопада, в Харкові громадянин Жило погрожує підірвати гранату в квартирі своєї колишньої дружини. Під час переговорів чоловік таки підірвав гранату. В результаті вибуху він дістав осколкові поранення і травматичну ампутацію кисті лівої руки. Правопорушник був затриманий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові чоловік погрожує підірвати гранату в квартирі своєї колишньої дружини, - джерело







"Поліція Харкова встановлює обставини вибуху гранати в Слобідському районі. Попередньо, в результаті події чоловікові ампутували руку. Ніхто з громадян не постраждав. 20 листопада об 11:46 в поліцію надійшло повідомлення від жінки. Заявниця розповіла, що в квартиру, розташовану на проспекті Гагаріна, прийшов її колишній чоловік і погрожує гранатою. У квартирі перебувають сестра заявниці і дитина 5 років", - повідомили пізніше у Відділі комунікації поліції Харківської області.